Milan, la beffa è enorme: la rivale storica vuole Vasquez

Al Milan è stato una meteora ma ha tutto per essere uno dei protagonisti della Serie A: nuova avventura in arrivo per Vasquez.

Sono rimasti tutti un po’ sorpresi quando nel gennaio del 2023 il Milan decise di investire per un portiere in più. Acquisto direttamente dal Sudamerica per la società rossonera che in cambio di 800 mila euro prelevò dai paraguaiani del Guaranì il cartellino di Devis Vasquez. Estremo difensore colombiano più o meno sconosciuto che oggi sta dimostrato di poter essere un ottimo portiere per la Serie A.

Nessuna presenza con i rossoneri ma una stagione da protagonista con l’Empoli per lui che quest’anno sta facendo veramente bene, se l’Empoli ha vissuto il suo avvio di campionato record il merito è anche del gioiellino trovato dai meneghini in giro per il mondo. L’avventura al Milan potrebbe però rappresentare solo una parentesi per Vasquez che in estate difficilmente tornerà alla base.

I rossoneri non hanno mai creduto veramente in lui, è arrivato per lo più come rimpiazzo, e ora tornare sui propri passi si farà dura. In fase di calciomercato il colombiano classe 1996 lascerà ufficialmente Milanello per iniziare un nuovo capitolo. Proprio come quella rossonera, anche l’avventura all’Empoli è destinata a terminare presto.

Calciomercato Serie A, altro che Milan e Empoli: ecco dove giocherà Vasquez

Non c’era spazio per lui in rosa ad inizio stagione e il Milan ha perciò preso la saggia decisione di mandarlo a giocare in prestito. Passaggio all’Empoli temporaneo ma condizionato per Vasquez che con ottime probabilità verrà riscattato dai toscani per 900 mila euro. Somma assolutamente sottomercato rispetto a quello che ha fatto vedere al suo primo anno da protagonista. Tuttavia, la sensazione è che quella nella provincia toscana non sarà per lui l’unica tappa in futuro.

Proprio così, in Serie A c’è più di qualche club alla ricerca di un nuovo portiere e il futuro estremo difensore dell’Empoli potrebbe rimanere un tesserato degli azzurri solo per poco. Chi vorrebbe puntare sul colombiano in vista delle prossime stagioni sarebbe il Napoli che presto potrebbe perdere Alex Meret, non lontano dalla scadenza del proprio contratto.

I partenopei hanno già Elia Caprile, tra l’altro anche lui è passato dalle parti di Empoli, ma da solo non basta. Ecco perché in estate il Napoli potrebbe tornare a fare affari con gli azzurri puntando questa volta sul loro nuovo gioiellino tra i pali. Meret è infortunato, ha il contratto in scadenza e tra le parti c’è distanza ormai da anni. Per questo è molto probabile che alla fine gli verrà concesso lo svincolo.