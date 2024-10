Panchina a Pirlo in Serie A, esonero e si cambia

Pirlo è prono a tornare ad allenare in Serie A: esonero sempre più vicino, è lui la prima scelta per la sostituzione

La Serie A sta entrando sempre più nel vivo. In questa consueta sosta di ottobre è possibile tirare un po’ di somme e fare un primissimo bilancio di questa stagione. Il Milan sta facendo meno di quanto ci si aspettava: Paulo Fonseca sta facendo i contati con tantissime difficoltà tecniche, tattiche e anche di gestione. E infatti si ritrova a gestire una seconda crisi nel giro di quasi due mesi.

Percorso positivo per Thiago Motta alla Juventus anche se qualche critica c’è anche per lui soprattutto per gli ultimi pareggi. Ma è chiaro che i bianconeri sono già cambiati molto nello stile di gioco e questo è un primo passo importante. Bene anche l’Inter, con l’unica macchia la sconfitta nel derby proprio contro il Milan. Come era prevedibile, è top invece l’inizio del Napoli di Antonio Conte, ad oggi capolista. Nella parte bassa della classifica, non se la sta passando bene il Monza di Alessandro Nesta e Adriano Galliani: l’ultimo pareggio contro la Roma ha salvato la panchina dell’ex difensore ma resta in bilico.

Cambio in panchina a Monza, idea Pirlo

Se il Monza dovesse quindi incappare in altri risultati negativi, è probabile un cambio di guida tecnica e Andrea Pirlo è uno dei nomi più caldi. L’ex centrocampista, dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus e quella del Fatih Karagumruk, ha accettato la sfida Sampdoria in Serie B, mancando però l’obiettivo promozione al primo anno.

Il secondo anno lo ha solo iniziato per poi essere esonerato dopo un solo punto nelle prime tre partite. Insomma, per Pirlo non è stata finora una carriera da allenatore esaltante ma lui resta in attesa di nuove possibilità per rimettersi in gioco, così come tanti altri allenatori (fra cui Fabio Cannavaro, anche lui fra i candidati alla panchina del Monza). Galliani presto potrebbe essere costretto a decidere cosa fare con Nesta. Il pareggio con la Roma lo ha sicuramente salvato ma ci sono ancora un po’ di dubbi sul suo percorso. Al momento il suo Monza è ultimo in classifica insieme al Venezia con soli 4 punti: troppo poco per una squadra comunque ben costruita e che ha un ottimo materiale tecnico a disposizione. Vedremo se l’ex difensore rossonero riuscirà a risollevarsi e a cambiare le sorti della squadra, altrimenti il cambio sarà inevitabile. E Pirlo, uno dei suoi più cari amici tra l’altro, è uno dei candidati alla sostituzione.