Sospiro di sollievo: per Milan-Udinese ci sarà

Arrivano buone notizie da Milanello per la questione infortuni: il giocatore è a disposizione per l’Udinese

Stiamo per metterci finalmente alle spalle la sosta di ottobre per gli impegni delle Nazionali. Il Milan è pronto a scendere in campo sabato contro l’Udinese alle ore 18:00. Una partita complicatissima visto che i friulani sono una delle più interessanti sorprese di questo inizio di campionato. Una sfida dalle mille insidie che i rossoneri devono provare a superare per portare a casa tre punti fondamentali.

Il Milan deve vincere, senza se e senza ma. In caso contrario, il rischio di perdere sempre più la vetta della classifica è sempre più forte, soprattutto dopo i punti lasciati all’Artemio Franchi prima della sosta. Paulo Fonseca ha dovuto lavorare in questi giorni senza gran parte della rosa ma oggi ci sono già stati i primi rientri, come ad esempio quello anticipato di Christian Pulisic. Gli USA, con il benestare di Pochettino, hanno deciso di fargli saltare la seconda partita e di rispedirlo a Milano. Oggi è tornato insieme a Matteo Gabbia, che non è sceso in campo nelle partite dell’Italia contro Belgio e Israele, e a Samuel Chukwueze, alle prese con un problema fisico con la Nigeria.

Infortunio Chukwueze, buone notizie da Milanello

L’ex Villarreal è rientrato quindi alla base dove oggi si sottoporrà a degli esami per stabilire l’entità dell’infortunio. A quanto pare però non è niente di grave come invece si temeva. Chukwueze dovrebbe quindi essere già a disposizione per la partita contro l’Udinese di sabato. Una gran bella notizia per Fonseca che può contare anche sul nigeriano per cercare una vittoria importante.

Per Samu non è stato un inizio entusiasmante, al contrario di quanto si è detto e visto durante l’estate. Nella pre season è stato infatti uno dei protagonisti e ha fornito prestazioni di alto livello contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona con gol e assist. Insomma, si parlava di lui come di un nuovo acquisto dopo un primo anno molto complicato ma in questo inizio di stagione sta confermando le difficoltà. C’è da dire che anche questa volta sta vivendo l’exploit di Pulisic, che gioca nella sua stessa posizione (hanno giocato insieme solo una volta col Torino all’esordio) ed è insostituibile per i rossoneri. Chukwueze però deve mettersi a disposizione e sfruttare tutte le opportunità che gli vengono date a gare in corso e non sono. Il Milan avrà un filotto di impegni lunghissimo e dispendioso e ci sarà bisogno dell’aiuto e il supporto di tutti gli elementi della rosa.