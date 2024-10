Super Maignan: la Francia lo celebra, ora Mike attende la firma col Milan

Grande protagonista con la nazionale, ora Maignan si riconcentra sul Milan: tra non molto dovrebbe esserci anche un appuntamento importante.

La pausa nazionali ha visto impegnati diversi calciatori rossoneri e tra questi c’è stato anche Mike Maignan, che con la Francia ha affrontato Israele e Belgio in Nations League. Due vittorie per la squadra di Didier Deschamps e in entrambe le partite il portiere del Milan ha giocato titolare.

Se dopo il 4-1 contro Israele il quotidiano L’Equipe ha scritto che avrebbe dovuto fare meglio in occasione del gol segnato da Omri Gandelman, invece dopo 2-1 sul Belgio nessuno ha avuto nulla da criticare. La prestazione è stata fantastica, ha compiuto 6 parate, di cui una super decisiva al 94′. Sul gol di Lois Openda, un colpo di testa da posizione ravvicinata, poteva fare ben poco.

Proprio all’attaccante del Lipsia ha negato la rete del pareggio nel finale e queste sono state le parole da lui pronunciate a Le Parisien nel post-partita: “È sempre un incubo incontrare Maignan. Conosciamo tutti il suo livello e per un attaccante non è un piacere vedere le sue parate, ma è un portiere di alto livello e non mi sorprende quello che fa“. Bello ricevere elogi anche dagli avversari.

La Francia celebra Maignan, lui attende il Milan

La prova di Maignan è stata esaltata anche dai compagni di squadra. Manu Koné ha dichiarato: “Mike ha fatto una grande partita. Ci ha salvato molte volte. Cos’altro posso dire? È Magic Mike, tutto qui!“. E Matteo Guendouzi non è stato da meno: “Abbiamo un muro dietro. Se gioca così, possiamo arrivare molto in alto. Oltre ad essere un leader di questa squadra, è sempre presente in campo ed è magnifico“.

Parole importanti anche quelle del quotidiano Le Parisien, che lo ha definito fenomenale e uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Poi ha aggiunto: “Se ancora rimaneva un dubbio nella mente di alcuni riguardo il suo ruolo di leader all’interno dei Blues, Mike Maignan lo ha tolto lunedì sera. Il pugno chiuso al fischio finale ha detto tutto della gioia che ha provato nel celebrare questa vittoria, di cui è stato uno dei maggiori artefici. Con le sue sei parate, record in nazionale dai tempi di Hugo Lloris nella finale del Mondiale 2022 contro l’Argentina, il 29enne del Milan ha dato l’impressione di essere su un altro pianeta, semplicemente nauseante per i suoi avversari nonostante il pareggio concesso alla fine del primo tempo“.

In Francia si celebra la grande prestazione di Maignan, che adesso è pronto per tornare a concentrarsi sul Milan. La squadra deve riprendersi dalle ultime sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, domenica a San Siro arriva l’Udinese e poi martedì ci sarà il Club Brugge. Inoltre, Mike attende la chiusura definitiva della trattativa per il suo rinnovo contrattuale. Le parti sono vicinissime, c’è già una bozza di accordo da 5-5,5 milioni di euro netti annui, e c’è fiducia di arrivare alle firme in breve tempo.