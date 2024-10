Tempo scaduto, è finita col Milan: va via a giugno

Non sembrano esserci le condizioni per la permanenza al Milan del calciatore, destinato all’inevitabile addio a fine stagione

Una settimana importante quella appena iniziata per il Milan. Fonseca tra martedì e mercoledì avrà tutto il gruppo al completo a Milanello per preparare le prossime tre partite, fondamentali per Serie A e Champions League.

Sabato 19, alle 18.30, si comincia con la sfida a San Siro contro l’Udinese, avversario tradizionalmente ostico per i rossoneri. A seguire altro match casalingo con il Bruges in Champions League. Sabato 26, invece, trasferta insidiosa a Bologna. Tre partite nelle quali il Milan non può permettersi altri passi falsi quantomeno per restare in scia del Napoli in campionato e anche per togliere lo zero dalla casella dei punti conquistati finora nel girone di Champions League.

Contro l’Udinese, Fonseca potrebbe presentare alcune novità di formazione rispetto ai titolari schierati nei match precedenti alla pausa. Possibile panchina per Tomori e Abraham, protagonisti sull’episodio del secondo rigore tolto a Pulisic a Firenze. Assente Theo Hernandez per squalifica, l’allenatore rossonero dovrà rinunciare oltre a Bennacer anche a Chukwueze, infortunato con la Nigeria.

Milan, contratto non rinnovato: addio a fine stagione

Con l’Udinese, invece, dovrebbe tornare a disposizione Davide Calabria. Una sola presenza da settembre per il capitano rossonero, in campo per l’ultima volta contro il Liverpool in Champions. Da allora due infortuni non hanno permesso a Calabria di riprendersi il posto sulla fascia destra dove Emerson Royal non sta certo brillando.

Calabria che ha cominciato la stagione in scadenza di contratto dopo aver rifiutato in estate le proposte di Galatasaray e Strasburgo. Il difensore rossonero ha preferito attendere per capire se ci fosse da parte della dirigenza, la volontà di rinnovare l’intesa in scadenza il prossimo giugno.

Al momento, la priorità di Calabria di proseguire al Milan non è la stessa del club. Anzi non sembrano esserci al momento le possibilità di un rinnovo per il capitano rossonero. A confermarlo ulteriormente è stato Carlo Pellegatti con un video pubblicato sul suo canale YouTube. “Non c’è aria di rinnovo per Calabria“, questa l’indiscrezione del giornalista che fa il nome anche del possibile sostituto ovvero Tiago Santos, il terzino portoghese del Lille, già seguito dal Milan nella scorsa sessione di mercato.

Per Pellegatti, potrebbe esserci un tentativo per Tiago Santos già a gennaio. Non sarà facile comunque prenderlo, considerato che l’esterno destro è legato al Lille da un contratto fino al 2028 e ha una valutazione piuttosto elevata di almeno 15 milioni. Il club francese, inoltre, non ha alcuna intenzione di cederlo.

Situazione diversa per il compagno di squadra Jonathan David, attaccante tornato nel mirino del Milan, e prossimo allo svincolo a parametro zero con il contratto in scadenza che non sarà rinnovato a meno di colpi di scena.