Uno è di troppo, addio Milan a gennaio

Il Milan inizia a lavorare sul mercato di gennaio con i rossoneri pronti a salutare un attaccante, ormai fuori dai piani.

Tempo di valutazioni in casa Milan su quelle che potrebbero essere le mosse di calciomercato in vista dell’inizio del 2025. I rossoneri dovranno decidere chi cedere tra due attaccanti ora presenti in rosa.

Il Milan si è presentato alla sosta per le nazionali con il morale a terra giunto dopo la brutta sconfitta di Firenze condita da due calci di rigore sbagliati e l’espulsione di Theo Hernandez che è costata due giornate di squalifica al francese. La dirigenza però non vuole restare con le mani in mano ed è al lavoro per cercare di chiudere quanto prima degli affari sia in entrata che in uscita per quello che riguarda il mercato di gennaio.

Milan, addio a gennaio in vista: due attaccanti in partenza

Con ogni probabilità uno tra Okafor e Chukwueze saluterà Milanello in vista del mercato di gennaio. Considerati entrambe seconde linee, non hanno convinto a pieno la dirigenza sia in questo inizio di stagione che per quanto fatto durante lo scorso campionato.

I due “rincalzi” dell’attacco a disposizione di Paulo Fonseca non hanno ancora dimostrato il loro valore a pieno e le prossime settimane saranno decisive per capire chi dei due dovrà lasciare Milanello. L’intenzione del club meneghino è quella di provare a cedere uno dei due esterni offensivi per poi tornare sul mercato e mettere a disposizione del tecnico portoghese un nuovo attaccante. Nel mirino ci sono Skov Olsen, Noa Lang e la suggestione che riguarda Domenico Berardi.

Okafor è stato spesso decisivo durante la scorsa stagione quando è stato chiamato in causa da Stefano Pioli regalando punti preziosi al Milan nei finali di partita. Quando è stato schierato in campo dall’inizio però non ha mai convinto a pieno e, durante questa prima parte di stagione, non sembra essere completamente a suo agio con gli schemi di Paulo Fonseca. Cercato in estate dalla Roma, lo svizzero è rimasto a Milanello con la voglia di imporsi in rossonero ma finora non è riuscito a farlo.

Chukwueze ha anticipato il suo rientro dalle partite con la nazionale per via di un infortunio e rischia di restare fuori per un po’ di tempo. Una brutta notizia per l’esterno offensivo nigeriano che con la propria nazionale ha sempre fatto bene come dimostrato anche nella partita vinta contro la Libia. I prossimi tre mesi saranno quindi fondamentali per riuscire a capire quale futuro attenderà i due calciatori.