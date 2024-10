Addio Jovic, la numero 9 passa sulle spalle di un grande bomber

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti. Luka Jovic è ormai ai saluti, ma non solo lui: il punto della situazione

Pochi giorni e sarà nuovamente Serie A. Il Milan si appresta a tornare in campo e lo farà verosimilmente con alcuni cambi di formazione. Di certo non ci sarà Theo Hernandez, per via della squalifica rimediata dopo il match contro la Fiorentina, ma Paulo Fonseca è pronto a sostituire altri giocatori.

Il tecnico portoghese, infatti, sta seriamente pensando di lasciare fuori anche Fikayo Tomori, per dar spazio a Pavlovic con Gabbia, e Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha deluso a Firenze e nonostante il buon inizio di stagione, fin qui sta venendo a mancare la cosa più importante per un centravanti, il gol. La rete su rigore, inutile, contro il Venezia, non può certo bastare. Si sta pensando così a Noah Okafor, un segnale chiaro che l’ex Roma dovrà dare molto di più se vuole tenersi stretto il Milan.

Chi lo ha praticamente perso è invece Luka Jovic. In estate ha addirittura preso la maglia numero nove, ma con l’arrivo di Abraham la bocciatura è stata netta, così è arrivata anche l’esclusione dalle liste Champions.

Addio Jovic: ecco il bomber per il Milan

Il serbo che lo scorso ano ha più volte lasciato il segno è dunque una riserva di lusso in campionato. A fine agosto ha preferito rimanere in rossonero anziché approdare in una lega meno competitivo della Serie A.

Ma l’addio di Jovic al Milan appare davvero solo questione di tempo. Così già a gennaio può fare le valigie e trasferirsi altrove. Oggi ci sta pensando seriamente la Juventus, che è alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic. Il connazionale, anche per via dei costi, rappresenta davvero la soluzione migliore. La destinazione Torino, poi, non verrebbe certo snobbata da Jovic, che lascerebbe così la maglia numero nove, pronta ad essere presa da un altro centravanti.

La certezza in avanti, oggi, è rappresentata da Alvaro Morata. Lo spagnolo, però, dovrà essere affiancato da un altro attaccante e con Abraham che non sta per nulla convincendo, avanza l’idea Santiago Gimenez, uno che la porta la vede bene ormai da anni. Il calciatore del Feyenoord ha pure strizzato l’occhio al Diavolo, nei giorni scorsi, con dichiarazioni che non lasciano dubbi in merito al suo desiderio di vestire il rossonero.