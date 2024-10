Dalla Fiorentina al Milan, il colpo per gennaio è ad un passo

Dalla Fiorentina al Milan, rossoneri vicini al grande colpo per la sessione invernale di gennaio: affare ad un passo

Con la fine degli impegni delle Nazionali, tra Nations League e qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo, i calciatori stanno facendo rientro nei loro rispettivi club. Non c’è molto tempo visto che, tra pochissimi giorni, riprenderà nuovamente il campionato di Serie A. Soprattutto per Fiorentina e Milan.

Squadre che, allo stesso tempo, potrebbero essere seriamente protagoniste di un importante scambio nella sessione invernale di gennaio. I rossoneri non hanno mai fatto mistero di essere alla ricerca di un calciatore che possa far rifiatare Theo Hernandez. Proprio quella corsia sinistra che, nelle prossime due partite di Serie A, non vedrà il campo il nazionale francese visto che è stato squalificato proprio in quel di Firenze, a fine partita, dopo aver riferito qualche parolina di troppo all’arbitro Pairetto.

Milan, interesse per Parisi della Fiorentina: è lui il vice Hernandez

Il Milan chiama, la Fiorentina potrebbe rispondere. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” pare che il ‘Diavolo’ non abbia mai smesso di cercare un terzino sinistro per questa stagione. Appuntamento, inevitabilmente, rimandato a gennaio. Attualmente in rosa, su quella corsia, spicca il nome di Filippo Terracciano. Anche se il nome del figlio d’arte non è affatto di gradimento al manager portoghese che opta per un altro profilo.

Il nome che è stato inserito sul taccuino dei rossoneri porta a quello di Fabiano Parisi. Una soluzione ideale per il Milan, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il Milan, allo stesso tempo, potrebbe chiedere il calciatore ai gigliati in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto. O magari optare per un acquisto a titolo definitivo nel caso in cui il calciatore dovesse risultare all’altezza della situazione.

Il nativo di Avellino non è una prima scelta di Palladino in campionato visto che ha visto il terreno di gioco solamente in 3 occasioni per un totale di 122 minuti. Stesse presenze in Conference (anche i match di qualificazione) in cui ha messo a segno anche un assist. Non solo: Parisi sarebbe una soluzione ottima anche per quanto riguarda la questione delle liste che, mai come in questa estate, ha creato non pochi problemi ai rossoneri.

Il non giocare a Firenze lo turba parecchio e, di conseguenza, l’accostamento ad una società importante come quella rossonera per il calciatore è un motivo di vanto. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che il terzino mancino possa approdare nel centro sportivo di Milanello nel nuovo anno.