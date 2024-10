Grave infortunio al ginocchio: Milan, salta il colpo a gennaio

Dalla Francia: il giocatore si è gravemente infortunato, salta così il possibile acquisto del Milan per gennaio

Il Milan è stato protagonista del mercato estivo con diversi importanti acquisti. Quello che ha convinto meno, invece, è stato il mercato in uscita, in particolar modo con le operazioni Kalulu alla Juventus e Daniel Maldini al Monza. C’è però un nuovo arrivo che non ha mai convinto i tifosi, fin dalle prime indiscrezioni sul suo possibile arrivo.

Il riferimento è ovviamente ad Emerson Royal, il terzino brasiliano acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni. I rossoneri avevano in mente l’acquisto di un nuovo terzino destro fin da inizio estate. La scelta, in particolar modo di Moncada, è sempre ricaduta sull’ex Real Betis e Barcellona, con il quale era aperta una trattativa già da giugno. Dopo un lungo tira e molla, alla fine si è arrivati ad un accordo e ora Emerson Royal è rossonero, nel ruolo di titolare. Purtroppo però le sue prestazioni hanno confermato il pessimismo dei tifosi, che spingono per un nuovo acquisto a gennaio. Un’idea c’era, ma dopo la notizia del grave infortunio è difficile pensare ad un suo arrivo a Milano.

Si è gravemente infortunato: niente Milan a gennaio

Il nome è quello di Tiago Santos, terzino destro del Lille, fra i migliori prospetti del ruolo in tutta Europa. Fonseca lo ha allenato lo scorso anno. Si è parlato di lui anche durante l’estate, soprattutto nei periodi in cui sembrava difficile arrivare ad un accordo per Emerson Royal, ma in realtà non è mai stato un obiettivo concreto: come detto, il mirino era puntato solo sul brasiliano.

La pista Tiago Santos poteva però riaprirsi per gennaio, soprattutto per fronteggiare la situazione del rinnovo di Davide Calabria. Con il capitano rossonero la trattativa è in fase di stallo e sembrano pochi i margini per arrivare ad un accordo. La possibilità che il terzino lasci il Milan a costo zero a giugno si fa sempre più alta. Da qui l’idea Tiago Santos, che ora però ci sentiamo di escludere a prescindere, almeno per gennaio: il terzino, stando a quanto riportato da fonti vicine al Lille, avrebbe riportato la rottura del legamento crociato. L’ennesimo grave infortunio di questo pessimo periodo. A questo punto, per lui è facile considerare la stagione finita e quindi è difficile pensare ad un suo arrivo nella sessione invernale di mercato. Avanti con Emerson Royal quindi, e magari con qualche innesto dal Milan Futuro come Alex Jimenez o Magni. In attesa di Calabria.