Il Milan lo caccia, se lo prende la Roma a gennaio

Il difficile inizio di stagione sta portando il Milan a fare delle valutazioni sulla propria rosa in vista del mercato di gennaio tra possibili acquisti e cessioni.

I rossoneri, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, speravano di aver trovato i giusti meccanismi per questa stagione ma i ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina hanno fatto ricadere in piena crisi gli uomini di Paulo Fonseca.

Il cambiamento tattico del tecnico portoghese che ha deciso di agire con due punte in campo, ha portato la dirigenza a guardarsi intorno per cercare quei giocatori necessari a portare dei ritocchi in vista della seconda parte di campionato. Abraham e Morata al momento sono gli unici due attaccanti sui quali sta facendo affidamento l’ex allenatore del Lille considerato il fatto che Jovic non ha convinto a pieno quando è stato chiamato in causa.

Milan, addio in vista di gennaio: se lo prende la Roma

Luka Jovic appare destinato all’addio in vista di gennaio. Secondo quanto affermato da Leggo, sul calciatore serbo ci sarebbe il forte interesse da parte della Roma con il centravanti pronto a cambiare maglia durante la prossima sessione di trattative.

Accostato alla Juventus durante le scorse settimane per il ruolo di vice Vlahovic, Luka Jovic potrebbe finire però alla Roma che ha necessità di trovare un attaccante che possa far rifiatare Dovbyk. Le caratteristiche dell’ex Fiorentina potrebbero fare al caso della formazione di Ivan Juric che vorrebbe un altro attaccante di peso all’interno della propria rosa. Un affare che potrebbe concludersi a basso costo con il Milan che potrebbe assicurarsi uno sconto sul cartellino di Tammy Abraham in vista della prossima estate.

Jovic difficilmente troverà ancora spazio nel Milan considerato il fatto che le sue caratteristiche poco si sposano con il nuovo calcio chiesto da Fonseca alla squadra. Il serbo non appare adatto per il lavoro di forte pressing richiesto dal tecnico portoghese e potrebbe decidere di cambiare aria andando a liberare una casella in attacco in casa rossonera.

La dirigenza del Milan andrebbe poi a cercare una punta di livello internazionale che possa aumentare il livello qualitativo della squadra. Nel mirino resta sempre Santi Gimenez, attaccante che di recente ha affermato di essere stato cercato dal Milan durante le ultime ore del mercato estivo e di voler vestire un giorno la maglia rossonera. Un affare non semplice ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.