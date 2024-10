La più grande paura di Verstappen è stata svelata: mondo della F1 nel caos

Svelata la più grande paura di Max Verstappen: ecco di cosa si tratta, mondo della Formula nel caos, non se l’aspettava nessuno

L’ultimo campionato mondiale di Formula 1 si sta rivelando molto più difficile del solito per Max Verstappen che sta faticando molto per confermarsi ancora una volta campione dopo aver conquistato il titolo nelle ultime tre stagioni.

In tutta la storia della Formula 1, solo tre piloti sono riusciti a vincere quattro campionati mondiali di fila ovvero l’argentino Juan Manuel Fangio, il mito Michael Schumacher (che ne vinse addirittura cinque di fila ndr.) e Lewis Hamilton. Il pilota olandese, a soli 27 anni, sta lottando con tutte le sue forze per centrare questo traguardo e nonostante un periodo no dove non conquista il primo posto in un GP da giugno, è ancora al comando della classifica piloti.

Tuttavia, la distanza da Norris secondo in classifica non è più enorme come qualche mese fa e Verstappen deve subito cercare di invertire questo trend negativo per non perdere anche questo primato. Nella classifica costruttori, infatti, c’è stato il sorpasso della McLaren nei confronti della Red Bull ed ora l’olandese è chiamato a difendere il primo posto nella classifica piloti con le unghie e con i denti.

Tuttavia, la paura più grande di Verstappen non riguarda quella di perdere il primo posto, specie dopo tre campionati mondiali consecutivi vinti, ma un’altra. Il pilota olandese, infatti, non ha paura di alcun pilota in Formula 1, ma il suo nemico principale milita in Formula E e si chiama Oliver Rowland.

Formula 1, svelato l’incubo di Verstappen: ecco chi è Oliver Rowland

Da quando è in Formula 1, Max Verstappen ha dimostrato di non aver paura di niente e nessuno, mettendo in mostra gran personalità. Tuttavia, anche il pilota olandese nasconde un suo segreto che è venuto finalmente alla luce grazie al pilota Sacha Fenestraz che ha svelato la paura più grande di Verstappen che porta il nome di Oliver Rowland.

Attualmente in Formula E, il pilota britannico è un grande amico di Verstappen e, secondo quanto rivelato da Fenestraz a Motorsport.com, l’olandese avrebbe tirato un sospiro di sollievo nel non vedere l’amico in F1: “Sono amici, e Max quest’anno gli ha detto che è un peccato che non corra in Formula 1 perché pensa che lo avrebbe messo in ombra. Quindi gli addetti ai lavori del mondo del motorsport conoscono bene il potenziale di Rowland” ha dichiarato il piota, sottolineando come Oliver sia bravo quanto Verstappen.

Una rivelazione davvero sorprendente riguardo uno dei migliori piloti di Formula 1 in quanto nessuno si aspettava che Verstappen potesse temere un pilota che appartiene ad una categoria del tutto differente dalla sua. E chissà che negli anni a venire, Rowland non possa davvero abbandonare il mondo delle monoposto a motore elettrico per lanciarsi in Formula 1 e sfidare Verstappen che di certo si augura questo giorno possa non arrivare mai.