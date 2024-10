Milan, ipotesi Berardi: pro e contro dell’operazione

Oggi il nome dell’esterno del Sassuolo viene nuovamente accostato al club rossonero: sarebbe una buona operazione per gennaio?

In queste settimane si è più volte parlato dei dubbi su Samuel Chukwueze, che da quando è arrivato al Milan non ha mai trovato continuità. L’arrivo di Paulo Fonseca sembrava poter rappresentare una svolta, ma il nazionale nigeriano ha nuovamente incontrato delle difficoltà.

Nei piani iniziali del nuovo allenatore avrebbe dovuto giocare titolare, con Christian Pulisic nel ruolo di trequartista, ma dopo poche partite ufficiali la situazione è cambiata. L’ex Chelsea è stato rimesso a destra, con Ruben Loftus-Cheek e poi Alvaro Morata che hanno agito sulla trequarti e Chukwueze che è finito in panchina. Per l’ex Villarreal non si esclude neppure una cessione nel calciomercato di gennaio, se il suo rendimento non dovesse convincere nei prossimi due messi e mezzo.

Milan, via Chukwueze per Berardi?

Nel caso in cui il nigeriano dovesse lasciare Milanello, ovviamente dovrebbe essere sostituito. Negli ultimi tempi sono trapelati dei nomi di esterni sotto osservazione. Uno di questi è Andreas Skov Olsen del Club Brugge, già visto in Serie A con la maglia del Bologna quando era più giovane e acerbo. Il danese compirà 25 anni a dicembre, ha più esperienza ed è più pronto. Con un contratto che scade a giugno 2026, potrebbe costare 15-20 milioni di euro.

Un altro nome accostato al Milan in queste ore è quello di Domenico Berardi, retrocesso in Serie B con con il Sassuolo al termine della scorsa stagione. Ha già dichiarato di voler lasciare la squadra emiliana a gennaio se arriverà la giusta offerta. Intende tornare subito in Serie A e magari giocare in un club che fa le coppe europee. Non c’è ancora una trattativa con i rossoneri.

PRO DELL’OPERAZIONE

Esperienza: Berardi conosce benissimo la Serie A e ha fatto vedere di poter essere un giocatore incisivo, anche se solo con il Sassuolo. È stato anche nel giro nella nazionale italiana.

Liste : essendo un giocatore cresciuto in un settore giovanile italiano, può essere inserito nell'apposita lista senza occupare spazio nell'altra degli over 22 non formati in Italia.

Motivazioni : sicuramente il giocatore ha grande voglia di mettersi in gioco in una grande squadra.

Prezzo: il Sassuolo non può più chiedere 30-35-40 milioni. Ora ne possono bastare 10-15, in virtù anche dell'età di Domenico.

CONTRO