@ML – Novità su Chukwueze e Loftus-Cheek: le ultime da Milanello

Le ultime notizie da Milanello in vista della partita della squadra di Paulo Fonseca contro l’Udinese in programma sabato sera

Nella notte con Messico-Stati Uniti, è andata ufficialmente in archivio la sosta per le nazionali. Paulo Fonseca così ha iniziato a riaccogliere i propri calciatori, in quel di Milanello. Solo domani, giovedì 17 ottobre, di fatto, il tecnico portoghese potrà contare su quasi tutta la rosa.

Non c’è tempo da perdere per preparare al meglio la sfida di campionato, in programmato sabato alle ore 18.00 a San Siro, contro l’Udinese. Ma i dubbi sono diversi, a partire da Samu Chukwueze, che senza i guai fisici accusati in nazionale si candidava a giocare dal primo minuto, per far rifiatare Christian Pulisic. Proprio per quanto riguarda il nigeriano arrivano notizie positive, che fanno seguito a quelle di ieri sera. Dopo che gli esami hanno dato esito negativo, escludendo lesioni, l’esterno quest’oggi ha lavorato in parte con il gruppo. A testimonianza che si tratta solamente di un affaticamento. Chukwueze dunque dovrebbe essere e potrebbe dar vita ad una staffetta con Christian Pulisic, che Paulo Fonseca proverà a preservare.

Milan, Loftus-Cheek pronto a tornare: la situazione

Da sabato in poi si giocherà, infatti, ogni tre giorni, e vedere sempre la stessa formazione sarà praticamente impossibile. Anche per questo il tecnico portoghese spera di poter riabbracciare il prima possibile Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese fermato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ha svolto due settimane di lavoro specifico per poter essere a disposizione già contro l’Udinese. Domani sarà la giornata della verità per l’ex Chelsea, anche oggi, infatti, ha svolto un allenamento personalizzato. Ma a Carnago c’è fiducia in merito ad un suo pieno recupero in vista della sfida contro i friulani.

Da giovedì così Paulo Fonseca inizierà seriamente a pensare alla squadra da opporre all’Udinese. Di certo c’è che rispetto a Firenze non ci sarà Theo Hernandez, che verrà sostituito da Filippo Terracciano, anche se Jimenez scalpita. Da capire ci sarà inoltre se Abraham e Tomori verranno davvero bocciato, lasciando spazio ad Okafor e Pavlovic, o l’ex Lille prenderà altre scelte. Molti dubbi dunque, ma le certezze non mancano, come Maignan tra i pali, Gabbia al centro della difesa e Reijnders e Fofana a centrocampo. In avanti non si toccano Rafa Leao, Christian Pulisic e Alvaro Morata. Il resto lo scopriremo nelle prossime ore e non sono escluse sorprese.