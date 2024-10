@ML – Real Madrid-Milan, il Santiago Bernabeu si tinge di rossonero: il dato è clamoroso

Dato clamoroso per quel che riguarda il settore ospiti del Santiago Bernabeu per la partita fra Milan e Real Madrid

Il Milan sta affrontando la seconda crisi dopo quella di inizio stagione. Per fortuna la sosta sta per volgere al termine e la squadra ha la possibilità di tornare in campo per rispondere alle critiche. Bisognerà farlo subito, a partire dal match di sabato pomeriggio contro l’Udinese a San Siro. Una sfida che nasconde diverse insidie ma che i rossoneri non possono sbagliare.

Paulo Fonseca ha lavorato in questi giorni senza tanti giocatori, tutti assenti per gli impegni delle varie Nazionali. Da ieri però sono iniziati i rientri: Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia e Christian Pulisic sono già tornati a Milanello e hanno cominciato anche a lavorare con il resto del gruppo per preparare al meglio la partita di sabato. Nelle prossime ore torneranno anche tutti gli altri. Per il Milan è fondamentale avere tutti a disposizione e tutti in buone condizioni fisiche. Archiviata questa sosta, inizierà un periodo durissimo con un filotto di partite lungo e difficile fra campionato e Champions League. In Europa, dopo due sconfitte di fila, bisogna cominciare a fare punti e farli al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid il prossimo 5 novembre sarà parecchio complicato. La squadra però potrà contare su un fattore importante.

Real Madrid-Milan, i tifosi rispondono presente

I tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la loro squadra nel tempio che è il Santiago Bernabeu. Come raccolto da MilanLive.it, nel giro di quattro ore sono già finiti i biglietti disponibili per il settore ospiti dell’impianto di Madrid. Un grandissimo segnale da parte dei tifosi, che nonostante tutto non fanno mancare la loro vicinanza alla squadra.

Per loro sono stati mesi difficili, a partire da giugno quando la società, un po’ a sorpresa, ha deciso di affidare la panchina del Milan a Paulo Fonseca. Il loro unico obiettivo era Antonio Conte, tanto da preparare una pagina di giornale (con tanto di raccolta fondi) per incentivare il club a farlo ma alla fine il progetto non è andato in porto. Anche l’estate non è stata semplice, contraddistinta da tanto pessimismo per le scelte dei dirigenti. Nonostante questo però non hanno mai fatto mancare il loro supporto, fin dagli abbonamenti. L’unica “macchia” è stata la prima serata di Champions League contro il Liverpool con “solo” 60mila spettatori. In tanti invece erano presenti a Leverkusen col Bayer e lo stesso sarà anche a Madrid.