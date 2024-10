Nuovo bomber “Tricolore”: idea per la prossima stagione

L’attaccante segna, cresce e debutta in Nazionale: idea Milan per la prossima stagione, tutti i dettagli

Il Milan è reduce da una buona sessione di mercato estiva. Si è parlato a lungo della questione attaccante: il primo obiettivo era Joshua Zirkzee, che aveva appena fatto una stagione da sogno con il Bologna e sotto le direttive di Thiago Motta. Un lungo tira e molla che però non ha portato al lieto fine.

Con l’olandese era quasi tutto fatto: il Milan era pronto a pagare la clausola da 40 milioni al Bologna per acquistarlo subito e anche col giocatore c’era già un’intesa su lunghezza contratto e ingaggio. C’era però un problema di commissioni con il suo procuratore: stando alle indiscrezioni, la richiesta era di 10 milioni. Troppo per le politiche del club rossonero, che ha quindi preferito tirarsi indietro, mollando però un potenziale top del ruolo. La società ha ripiegato su Morata: usato sicuro, e a poco prezzo. Ma il problema non è stato risolto: serve un centravanti sul quale costruire il futuro. Problema rimandato alla prossima estate. E chissà che la soluzione non possa essere un italiano.

Prossimo al grande salto: il Milan può risolverla così

Paolo Maldini ha parlato benissimo di Lorenzo Lucca dopo la partita fra Italia e Israele. “Merce rara, centravanti di altri tempi”, ha detto l’ex dirigente rossonero. L’attaccante dell’Udinese è stato convocato da Luciano Spalletti per questo doppio impegno della Nazionale in seguito all’infortunio di Moise Kean e ha fatto il suo debutto proprio a Udine, dove gioca attualmente.

Classe 2000, Lucca ha compiuto da poco 24 anni e sta entrando nel pieno della sua carriera. Nove presenze e cinque reti per l’attaccante in questo inizio di stagione con l’Udinese fra campionato e Serie A. Già lo scorso anno aveva mostrato segnali chiarissimi di crescita e adesso li sta confermando. Il debutto in Nazionale non può fare altro che aiutarlo a migliorare ancora di più. Questa stagione può essere quella della svolta per lui: se dovesse continuare così, il lancio in una big a fine anno è una cosa scontata. E a questo punto potrebbe diventare un obiettivo anche per il Milan, che ha proprio bisogno di un centravanti con le sue caratteristiche, e cioè un bomber puro, e ancora meglio se italiano, così da stare tranquilli con la questione liste. Nessuna trattativa, né un sondaggio: solo un’idea che potrebbe concretizzarsi.