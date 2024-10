Preso a zero, El Shaarawy cambia maglia in Serie A nel 2025

Il futuro di El Shaarawy potrebbe anche non essere a Roma: c’è una squadra italiana che sogna il suo arrivo.

Ci sono giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2025 e società che iniziano a fare i primi sondaggi per eventuali future operazioni a parametro zero. Anche se adesso non è possibile firmare nulla, comunque ci sono delle valutazioni in corso.

Nella lista dei giocatori che potrebbero partire “gratis” la prossima estate figura anche Stephan El Shaarawy, oggi legato alla Roma. In questa stagione ha messo insieme 6 presenze tra Serie A ed Europa League, partendo titolare in 4 partite. Nell’ultima contro il Monza l’ex Milan ha accusato un infortunio di natura muscolare: un lieve stiramento al polpaccio sinistro. Potrebbe non recuperare per la prossima partita di campionato contro l’Inter, invece appare abbastanza sicuro che potrà essere convocato per quella successiva contro la Fiorentina. In mezzo c’è anche l’impegno di Europa League contro la Dinamo Kiev. Vedremo.

Calciomercato Roma, El Shaarawy tra rinnovo e addio

El Shaarawy vuole dare il massimo per contribuire a una buona stagione da parte della Roma, che punta al ritorno in Champions League. La società ha fatto investimenti nel mercato estivo e l’obiettivo è arrivare almeno al quarto posto della classifica della Serie A, cosa non semplice, c’è tanta concorrenza per arrivare nelle posizioni che danno l’accesso alla competizione europea più importante.

I prossimi mesi serviranno anche a capire quale potrà essere il futuro dello stesso El Shaarawy, che a breve compirà 32 anni e che è tornato a giocare a Roma a gennaio 2021 dopo averla lasciata nel luglio 2019 per tentare l’avventura in Cina con lo Shanghai Shenhua. È sicuramente legato all’ambiente giallorosso, ma in vista della stagione 2025/2026 farà le sue valutazioni in base anche ai piani che avrà il club per lui.

Se la Roma dovesse tentennare con il rinnovo del contratto e se lui non dovesse comunque essere convinto di rimanere, si potrebbero aprire nuove opportunità. Magari sempre in Italia, che probabilmente è la soluzione che preferisce anche per una questione di vita privata, essendo legato a Ludovica Pagani.

Nelle ultime ore stanno trapelando dei rumors inerenti un interesse del Torino, che vorrebbe un grande colpo anche per rilanciare un po’ l’entusiasmo della piazza. Vero che El Shaarawy non è più giovanissimo, può comunque giocare ancora qualche anno a buoni livelli. Molto dipenderà pure dalle sue richieste in termini di stipendio, oggi percepisce circa 2,5 milioni di euro netti annui (4,6 lordi). Ora è presto per prendere decisioni, ma nei prossimi mesi l’ex Milan inizierà a ragionare in maniera più approfondita sul suo futuro.