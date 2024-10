Scambio Milan-Empoli: il colpo si chiude già a gennaio

La dirigenza rossonera chiude l’affare con l’Empoli già a gennaio: che colpo, è pronto lo scambio che accontenta tutti

Mancano ancora una manciata di giorni a Milan-Udinese, sfida cruciale per il cammino dei rossoneri. Ancora più fondamentale per Paulo Fonseca che deve rifarsi dopo il clamoroso e pesantissimo ko di Firenze. Il tecnico lusitano, confermato dai vertici societari, è comunque avvolto dallo scetticismo dei tifosi.

Un Milan mutato nella forma ma anche nella sostanza, che non sembra aver ancora trovato la sua identità definitiva dopo una campagna acquisti generosa e che ha rivoluzionato ancora una volta il gruppo rossonero. Da Fofana a Morata e Abraham passando per Emerson Royal e Pavlovic. Il serbo, ‘dimenticato’ nelle ultime settimane da Fonseca, potrebbe finalmente tornare titolare contro la squadra bianconera. Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta già concretamente attivando per apportare novità importanti alla rosa del ‘Diavolo’.

La difesa potrebbe accogliere nuovi arrivi, soprattutto sulla corsia mancina dove un vice Theo Hernandez continua a mancare. A maggior ragione viste le presunte difficoltà filtrate riguardo al rinnovo dell’ex terzino del Real Madrid, in scadenza il 30 giugno 2026. Senza dimenticare quello che potrebbe essere l’ennesimo avvicendamento in attacco.

Se Abraham non dovesse convincere appieno la dirigenza, allora si tornerebbe a puntare con decisione su Jonathan David. In prima fila per il gioiello del Lille, al momento, sembra esservi l’Inter. Ad ogni modo nelle ultime ore si è fatta strada un’ipotesi di mercato che coinvolgerebbe anche l’Empoli e che porterebbe ad uno scambio coi rossoneri già definito a gennaio.

Milan-Empoli, ecco lo scambio: svolta pazzesca

Il club toscano e quello rossonero, la scorsa estate, hanno trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto di Lorenzo Colombo. Il bomber di scuola Milan si sta comportando benissimo e ha sorpreso positivamente tutti ad Empoli: da qui nasce l’idea di un clamoroso scambio.

Colombo, 3 gol e 1 assist in 9 presenze, potrebbe effettivamente rimanere in Toscana a titolo definitivo. Il Milan d’altro canto coglierebbe la palla al balzo per portare in maglia rossonera uno dei giovani calciatori più talentuosi che D’Aversa ha a disposizione in questa stagione. Un centrale che sembrerebbe poter fare molto comodo a Paulo Fonseca e vista l’età anche di grandi prospettive future.

Mattia Viti, recentemente tornato acciaccato dagli impegni con l’Under 21, potrebbe non prendere parte alla sfida contro il Napoli. Il difensore classe 2002 verrebbe prima riscattato dal Nizza per 6 milioni, per poi essere girato al Milan in uno scambio a titolo definitivo con Colombo. Il centrale, fino a questo momento, ha collezionato 9 apparizioni e 735′ in campo.