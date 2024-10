Svelato tutto, somma da far tremare i polsi: Sinner da capogiro

La somma che è stata diffusa riguarda Jannik Sinner ed è davvero incredibile: solo per i veri campioni si leggono cifre di questo tipo.

Jannik Sinner è un prodigio e al contempo una certezza. Lo strapotere sportivo del tennista italiano sugli avversari trova conferma di torneo e torneo, lasciando chiaramente margine di imprevedibilità ma non facendo vacillare il primato che ha raggiunto. Infatti, l’altoatesino chiuderà l’annata da primo nella classifica mondiale ATP. D’altronde, l’ha confermato spazzando via ogni già inutile dubbio in occasione del Master 1000 di Shanghai.

Nell’occasione Sinner ha battuto uno dei re del tennis, Novak Djokovic, che dinanzi al risultato finale è stato concreto nell’analisi: “Oggi Jannik è stato troppo forte, ha meritato di vincere”. Nel 2024 sul cemento sopratutto ma in generale il tennista italiano è stato irrefrenabile. La vittoria in Cina ha rappresentato il settimo torneo stagionale nel quale ha trionfato e anche economicamente quello asiatico è stato un evento molto proficuo: il montepremi era di circa un milione di euro.

Facendo un po’ i conti in tasca a Sinner, è stata una stagione davvero molto ricca. L’atleta di San Candido ha incassato poco più di 10 milioni di euro, da suddividere fra montepremi e sponsor, con questi ultimi che fanno a gara per contrattarlo di vittoria in vittoria. D’altronde, il suo volto è divenuto simbolo di semplicità e talento che portano al successo attraverso la dedizione e la passione, da alimentare quotidianamente.

Jannik Sinner, incassi da far tremare i polsi nel 2024: le cifre che circolano

Ripassando soltanto i proventi dei tornei conquistati durante l’arco della carriera, per Jannik Sinner si arriva a circa 25 milioni e 600mila euro. Ad appena 23 anni, il tennista tricolore è destinato a diventare uno dei più in evidenza anche a livello economico nel suo ambiente. A questa cifra bisogna aggiungere le entrate che derivano dai vari contratti siglati con brand e sponsor vari, che portano a numeri ancora più importanti e in crescendo.

La vera emozione però sarà sempre quella di scendere in campo con la racchetta in mano e districarsi fra sogni e leggende di questo sport. Jannik Sinner l’ha confermato ancora una volta, rivolgendosi così alla stampa dopo il grande e meritato trionfo in Cina davanti agli occhi della special guest, Roger Federer: “Oggi poi ci sono leggende a vedere la partita, ho giocato contro una leggenda, leggende ovunque”.