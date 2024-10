Telefonata di Thiago Motta, vuole il suo pupillo: colpo in Serie A

La Juventus è vicina dal beffare il Milan per quello che riguarda il mercato della prossima stagione con Thiago Motta che vuole un suo pupillo in bianconero.

Si accende già il calciomercato in vista del 2025 con i club che, complice la sosta per le nazionali, hanno iniziato a lavorare su quelle che sono le trattative da impostare in vista del prossimo inverno e della prossima estate.

Thiago Motta, giunto sulla panchina della Juventus dopo l’addio di Massimiliano Allegri, è già al lavoro con la propria dirigenza per cercare di impostare quegli affari necessari a migliorare la rosa in vista del prossimo anno. Arrivano conferme sulla volontà del tecnico di portare in bianconero un giocatore che è stato fondamentale durante il tempo passato alla guida del Bologna come confermato dallo stesso calciatore. Un affare fortemente voluto dal tecnico italo-brasiliano che è pronto a portare alla Juventus uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni in Serie A.

La Juventus pronta a beffare il Milan: colpo prenotato in vista della prossima stagione

Lewis Ferguson è un obiettivo della Juventus in vista del prossimo campionato con Thiago Motta che sta provando a convincere lo scozzese a scegliere i bianconeri quando arriverà la prossima estate. Il tecnico, come confermato dal centrocampista scozzese, scrive spesso al capitano del Bologna per sapere come stia procedendo il suo recupero dall’infortunio.

Intervistato dal Corriere di Bologna, Lewis Ferguson ha fatto il punto sul suo momento: “Ogni tanto mi scrive per sapere come stia procedendo il recupero. Un grande allenatore, amavo giocare per lui“. Parole di stima nei confronti dell’allenatore che a trascinato i rossoblu ad una storica qualificazione alla Champions League alla quale però lo scozzese classe 1999 non ha ancora potuto prendere parte.

Durante l’intervista Lewis Ferguson ha affermato di sognare un trasferimento in Premier League in futuro ma il forte rapporto con l’allenatore della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola. I bianconeri seguono da tempo il giocatore che ha fatto benissimo in Serie A nelle ultime due stagioni attirando le attenzioni di diversi club, tra cui anche il Milan.

Proprio i rossoneri avevano parlato con il Bologna del centrocampista scozzese ma l’infortunio ha poi bloccato ogni tipo di discorso con Ferguson che è rimasto in rossoblu per proseguire il suo percorso di recupero. Gli ottimi rapporti tra il Milan e la società felsinea però potrebbero fare la differenza per quello che riguarda il futuro di Ferguson. Gli affari che hanno coinvolto Saelemaekers, Hodzic e Pobega nelle ultime due estati mostrano come ci siano un costante dialogo tra i club che potrebbero impostare una trattativa per lo scozzese.