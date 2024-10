Due sorprese tra i convocati di Spalletti a novembre: pronti all’esordio in nazionale

Concluso il ciclo di ottobre con il pareggio contro Belgio e la vittoria contro Israele, per Luciano Spalletti è già tempo di pensare al doppio impegno di novembre che chiuderà il girone di Nations League.

La nazionale italiana al momento è al primo posto del gruppo e basterà conquistare un punto nelle prossime due sfide per essere certi di approdare ai quarti di finale della competizione.

Luciano Spalletti è già con la mente alle possibili convocazioni di novembre e sembra che sia intenzionato a sorprendere chiamando per la prima volta due calciatori che stanno facendo molto bene in questa prima parte del campionato di Serie A. Le ottime prestazioni fornite dall’Italia nelle prime quattro uscite della Nations League fanno ben sperare i tifosi azzurri con la nazionale che sarà testa di serie ai sorteggi per i mondiali del 2026.

Il ct azzurro ha dimostrato di aver dato un’identità alla propria squadra che ora vuole provare ad allargare a più giocatori per avere a disposizione un ampio bacino dal quale attingere in vista dei prossimi impegni. Alcuni giocatori sono ormai dei punti fermi della squadra allenata dall’ex tecnico del Napoli ma per altri c’è ancora da lavorare per conquistare definitivamente la sua fiducia.

Convocati Italia, Gabbia spera di confermarsi

Oltre a quelli che potrebbero essere i nuovi nomi, per quello che riguarda il Milan c’è stata la prima convocazione in nazionale per Matteo Gabbia. Il difensore centrale non è riuscito a fare il suo esordio con la maglia azzurra in occasione delle due sfide ma se dovesse riuscire a confermare il suo rendimento di inizio campionato la chiamata di Spalletti arriverà di conseguenza.

Il classe 1999 è stato chiamato per la prima volta dal ct azzurro ed è rimasto in panchina sia contro Belgio che contro Israele con molti tifosi rossoneri che si auguravano un suo esordio ad Udine quando il punteggio era stato messo ormai al sicuro. Il difensore centrale della squadra di Paulo Fonseca sembra essere ormai il primo nelle gerarchie rossonere avendo superato sia Tomori che Pavlovic, ora in lotta per un posto da titolare nella formazione del Milan.

Convocazioni Spalletti, nuova chiamata a centrocampo: occhi in casa Lazio

Uno dei calciatori che con ogni probabilità farà parte della lista dei convocati di Luciano Spalletti è Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio sta vivendo un’ottima prima parte di stagione con la squadra di Baroni diventando un punto fermo della formazione biancoceleste. Già ad ottobre si parlava di una sua possibile convocazione ma il ct azzurro ha fatto altre scelte.

Le buone prestazioni fornite dall’ex calciatore della Juventus stanno però attirando le attenzioni di Luciano Spalletti e del suo staff. Il classe 2001 può agire davanti la difesa nel ruolo che in occasione delle ultime uscite della nazionale italiana è stato ricoperto da Samuele Ricci del Torino.

Il centrocampista della Lazio, però, può essere utilizzato anche come mezz’ala in condizioni di necessità e la sua duttilità potrebbe rivelarsi un’arma importante per la squadra di Spalletti. Rovella è chiamato quindi a confermare quanto di buono fatto vedere finora in campionato per provare a conquistare la chiamata e vestire così per la prima volta la maglia dell’Italia, indossata al momento solo con le selezioni giovanili.

Convocati Italia, prima chiamata in vista per il nuovo bomber della Serie A

L’altro nome che potrebbe comparire nella lista dei convocati di Luciano Spalletti in vista di novembre è quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Empoli è partito nel migliore dei modi in questa prima parte di campionato conquistando da subito la fiducia di Roberto D’Aversa che ha deciso di regalargli una maglia da titolare.

L’ex giocatore dell’Inter ha ripagato la fiducia del tecnico dei toscani mettendo a segno due reti in campionato, una in Coppa Italia e fornendo prestazioni di alto livello che hanno contribuito all’ottima partenza in Serie A dell’Empoli. Un ottimo momento per il classe 2002 che sembra aver trovato finalmente quella continuità di cui aveva bisogno e che finora non era riuscito ad avere nelle precedenti esperienze.

Il suo nome negli ultimi giorni è accostato anche a diverse voci di calciomercato. Durante l’estate l’Inter ha deciso di cederlo in prestito con diritto di riscatto all’Empoli che potrà assicurarsi il suo cartellino a titolo definitivo per una somma intorno ai 5 milioni di euro. L’intenzione dei nerazzurri è però quella di provare a parlare con i toscani per cercare di riavere il controllo del calciatore per poi riportarlo a Milano quando sarà pronto definitivamente.