Il gesto non è piaciuto: Fonseca li boccia, fuori contro l’Udinese

Nella formazione del Milan dovrebbero esserci un paio di esclusioni decise dall’allenatore: ecco quale può essere l’undici titolare.

Dopo le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, i rossoneri vogliono tonare a vincere. Sabato a San Siro ospitano l’Udinese, oggi davanti di 2 punti in classifica e avversaria spesso ostica.

Paulo Fonseca ha ritrovato i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali e in questi giorni dovrà decidere quale formazione schierare. Poi martedì ci sarà anche la sfida di Champions League conto il Club Brugge, sempre a Milano. Non è il momento del turnover, è il momento di mettere in campo i migliori giocatori possibili per cercare di vincere. Il Milan non può permettersi nuovi passi falsi in campionato e deve anche iniziare a vincere in Europa.

Milan, la probabile formazione anti Udinese

Sicuramente nelle prossime due partite di Serie A non ci sarà Theo Hernandez, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata al termine di Fiorentina-Milan. Probabilmente, ci sarà Filippo Terracciano ad agire come terzino sinistro contro l’Udinese. L’ex Verona predilige la fascia destra, però nel pre-campionato e contro la Lazio ha giocato a sinistra. Più difficile immaginare titolare uno tra Alex Jimenez e Davide Bartesaghi.

A proposito della difesa, mister Fonseca sta pensando all’esclusione di Fikayo Tomori. Con Matteo Gabbia che è diventato intoccabile e presto rinnoverà anche il suo contratto con il Milan, è l’ex Chelsea ad essere messo in discussione. Potrebbe esserci una nuova occasione per Strahinja Pavlovic, nuovo acquisto che aveva mostrato alcune cose interessanti nelle prime apparizioni in maglia rossonera. L’alternativa è Malick Thiaw, che aveva iniziato la stagione da titolare e poi è stato messo KO da un infortunio. Ormai ha recuperato ed è pronto per giocare. Vedremo se toccherà nuovamente a lui.

A proposito di esclusioni, è possibile che in panchina ci finisca anche Tammy Abraham. Lui e Tomori si erano resi protagonisti del discusso episodio del secondo rigore assegnato a Firenze, quando il difensore prese la palla e la consegnò al suo amico, invece di darla al rigorista designato: Christian Pulisic. Quest’ultimo aveva provato a farsela dare, però Abraham lo ha ignorato ed è andato sul dischetto convinto di fare gol. Purtroppo, nonostante la sua buona media realizzativa dagli 11 metri, si è fatto parare la conclusione da David De Gea.

Fonseca non ha apprezzato quanto successo. Al posto di Tammy potrebbe esserci Alvaro Morata come centravanti, lasciando il posto di trequartista a un altro compagno, probabilmente a Ruben Loftus-Cheek. Un’alternativa può essere l’impiego di Noah Okafor da attaccante, con lo spagnolo confermato da “falso 10”.

MILAN-UDINESE: LA PROBABILE FORMAZIONE DI FONSECA

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic (Thiaw/Tomori), Terracciano; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek (Morata), Leao; Morata (Okafor).