La risata di Kyrgios scatena la bufera, mondo del tennis stufo

Fa ancora discutere nel mondo del tennis Nick Kyrgios con i suoi atteggiamenti, l’ilarità dell’australiano non passa inosservata: che succede

Nel tennis degli ultimi anni, uno dei personaggi più discussi è senza ombra di dubbio Nick Kyrgios. L’australiano è forse uno dei talenti principali della sua generazione, ma non è mai riuscito a trovare la giusta continuità per diventare un vero top player, finendo vittima di un rendimento troppo altalenante e di un carattere fin troppo esplosivo.

Le sue boutade in campo sono passate alla storia, così come risultati, oggettivamente, di un certo rilievo. Kyrgios, quando in giornata, è davvero uno di quei tennisti in grado di battere chiunque e c’è effettivamente riuscito anche contro grandissimi come Djokovic, Nadal, Federer, tutti sconfitti al primo tentativo.

Proprio questo fa sì che l’australiano sia determinato a tornare in campo, dopo una assenza di quasi due anni, per cercare di ottenere qualche grande trionfo che in carriera gli è sempre mancato. C’è andato vicino a Wimbledon, nel 2022, in finale, quando fu battuto da Djokovic. Il suo obiettivo è provare a riproporsi negli Slam. Ma se è vero che il suo gioco sa essere entusiasmante quando vuole, come detto Kyrgios ha un carattere che non lo rende simpatico a molti.

Irriverente, provocatorio, spesso sopra le righe, non ha paura di dire ciò che pensa, ma così facendo si è attirato critiche a non finire da addetti ai lavori, appassionati, anche colleghi. Nonostante tutto, però, continua nel suo stile beffardo non risparmiando nessuno.

Kyrgios contro tutti, non solo contro Sinner: ne ha anche per il connazionale Tomic

Di recente, Kyrgios ha riservato più di qualche stilettata al nostro Jannik Sinner. Sempre molto attivo sui social, ora si è spostato su un altro bersaglio, Bernard Tomic, australiano come lui.

Tomic, che a breve compirà 32 anni, da giovane si era espresso su buoni livelli, arrivando, anni fa, fino alla 17esima posizione ATP. Ma finendo poi vittima di tanti infortuni e oggi costretto a barcamenarsi tra i vari tornei Challenger. L’ultimo, è stato un disastro, con un ko per 6-0 6-1 con Learner Tien nella finale di Fairfield in appena 39 minuti.

Un record negativo, quello della finale persa nel più breve tempo di sempre, che Kyrgios ha commentato con un post ironico su ‘X’ e la sola emoji della risata. Di sicuro, un qualcosa che da parte dei suoi detrattori non gli avrà attirato simpatie e che finisce per renderlo ancora più inviso a chi non condivide il suo modo di rapportarsi allo sport e agli altri in generale.