Mazzata Camarda, gelo in casa Milan

Brutte notizie per il Milan, cala il gelo in società: l’ultima mazzata riguarda Camarda, cosa sta succedendo al bomber

Passa il tempo, ma la gestione di Francesco Camarda al Milan continua a creare più di un dubbio nei tifosi rossoneri, negli appassionati e più in generale negli addetti ai lavori. Il talento più brillante della Primavera milanista, quello in cui sono riposte le maggiori speranze per il futuro, in questo momento sembra incappato in una sorta di impasse che potrebbe non far bene né alla sua carriera, né allo stesso Milan. Ed è anche per questo che le ultime notizie fanno tremare la dirigenza: la situazione sta degenerando e tutto potrebbe crollare in pochi giorni.

Fortunatamente in questo momento non sembrerebbero esserci particolari fremiti in Camarda e nel suo entourage. Il ragazzo ha accettato un percorso di crescita lento ma costante, senza sbraitare in alcun modo per ottenere fin da subito quella maglia da vice Morata che tantissimi tifosi avrebbero voluto assegnargli già in questa stagione.

Lasciata la Primavera, oggi milita nel Milan Futuro, la seconda formazione rossonera, grande novità della Serie C in questa stagione. E il suo impatto non è stato del tutto negativo, pur lasciando qualche perplessità. Il problema è che per i tifosi stessi, e per tanti addetti ai lavori, confinare Camarda in un campionato come quello di terza categoria non è la mossa giusta per farlo emergere, e anzi potrebbe rivelarsi il più clamoroso degli autogol.

Milan, ansia Camarda: crollo clamoroso, adesso la società rischia grosso

C’è un problema nel calcio italiano. O meglio, ce n’è uno che più di altri si sta imponendo all’attenzione pubblica in maniera prepotente. Di cosa si tratta? Della gestione delle seconde squadre in Serie C. Per quanto qualcuno abbia sfruttato i ragazzi cresciuti nella terza categoria per fare cassa e mettere a bilancio plusvalenze importanti, a livello tecnico e di risultati sia la Juventus che l’Atalanta al momento stanno rappresentando una delusione.

In questo caos evidente, il Milan Futuro creato in fretta e furia negli ultimi mesi rappresenta per il club rossonero una grande speranza ma anche un clamoroso rischio. Soprattutto se a un progetto nato già con poca chiarezza si affida la responsabilità di far crescere quello che da tutti è considerato un gioiello, come Camarda.

Questo è almeno il pensiero di Michele Criscitiello, che nel suo editoriale dedicato alle seconde squadre si è scagliato, in maniera piuttosto dura, anche contro il Milan per questa enigmatica gestione: “Quello che stanno facendo con Camarda è pessimo, non sta giocando nemmeno in Serie C. È così che si bruciano i talenti“.

Parole durissime che fotografano una parziale verità che effettivamente preoccupa, e non poco, i tifosi. In stagione, infatti, Camarda ha fin qui collezionato 2 gol e un assist in due presenze in Coppa Italia di Serie C, mentre in campionato si è limitato a mettere insieme 350 minuti divisi su quattro partite, mettendo a segno un gol. Poco, considerando che il Milan Futuro di gare fin qui ne ha disputate 8, raccogliendo peraltro risultati molto deludenti. A conti fatti, il problema sembra quindi evidente: starà alla dirigenza trovare una soluzione, prima che sia davvero troppo tardi.