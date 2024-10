Milan, Gabbia unica certezza: in difesa cambia tutto

Il Milan è pronto a tornare in campo per la partita contro l’Udinese. Attenzioni puntate in difesa dove sono previsti dei cambi

Domani finalmente sarà vigilia di Serie A per il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera è attesa sabato sera dal match contro l’Udinese, in programma alle ore 18.00 allo stadio San Siro.

La partita valevole per l’ottava giornata del massimo campionato italiano, pone il Diavolo difronte un avversario, che ha iniziato davvero bene la stagione. Non si potrà dunque pensare alla sfida vitale di Champions League di martedì prossimo contro il Club Brugge, dove bisognerà vincere a tutti i costi. Paulo Fonseca contro i bianconeri schiererà così la sua migliore formazione, ma proverà a gestire i suoi uomini. In avanti d’altronde non mancano le alternative e Loftus-Cheek e Chukwueze sono pronti a far rifiatare a partita in corso Pulisic e Morata. Ci sarà spazio chiaramente anche per Noah Okafor e Tammay Abraham, oltre ovviamente che per Rafa Leao. Del portoghese si continua a parlare tantissimo, ma sarà certamente titolare in entrambe le sfide.

Milan, tra dubbi e incertezze: il punto sulla difesa

A cambiare da una partita all’altra potrebbe essere invece il reparto di difesa. Ad oggi, infatti, l’unica certezza è rappresentata da Matteo Gabbia. Il centrale è diventato il nuovo leader della retroguardia e Fonseca non ha alcuna intenzione di rinunciarci.

Il tecnico portoghese non rinuncerebbe nemmeno a Theo Hernandez, ma la squalifica lo porterà a star fuori contro Udinese e Bologna e ovviamente sarà titolare contro il Club Brugge. Già contro i bianconeri Fonseca sarà chiamato a scegliere il sostituto del francese: Terracciano è in vantaggio, ma Bartesaghi e Jimenez non sono tagliati fuori.

A destra, oggi, il titolare è sicuramente Emerson Royal, ma il brasiliano non ha certo convinto totalmente e quando Davide Calabria rientrerà dall’infortunio avrà modo di giocare e magari iniziare una complicata scalata verso il rinnovo. Tante incertezze dunque per un reparto che cambierà anche al centro. Come detto Gabbia non si tocca, ma chi sarà il suo compagno? Fikayo Tomori potrebbe essere punito con una panchina e tornare poi in Champions League, ma non è detto che sia Pavlovic ad affiancare l’italiano. Attenzione anche a Malick Thiaw, che per caratteristiche potrebbe essere quello più adatto a scendere in campo contro l’Udinese. I dubbi, dunque, non mancano per un Milan che cambierà spesso volto in difesa.