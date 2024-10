@ML – Milan, riecco Loftus-Cheek. Le ultime su Calabria e Chukwueze

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida contro l’Udinese in programma sabato sera a San Siro alle ore 18.00

Il Milan è tornato a correre e sudare sotto la pioggia in quel di Milanello. Nel mirino dei rossoneri di Paulo Fonseca c’è l’Udinese, che sabato sera arriverà a San Siro alle ore 18.00

Le attenzioni di quest’oggi erano tutte rivolte a Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze. Il centrocampista inglese e l’attaccante nigeriano erano sulla via del recupero e come scritto ieri pronti a mettersi a disposizione del tecnico portoghese. L’ex Chelsea e l’ex Villarreal hanno così lavorato con il resto della squadra e sono dunque a disposizione per la sfida contro i bianconeri

Corre verso il recupero anche Davide Calabria, che ha di fatto smaltito la lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro, che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Paulo Fonseca potrà così contare praticamente su tutta la rosa, a parte i lungodegenti Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer. Non manca molto, inoltre, per rivedere Marco Sportiello a disposizione.

Milan, verso il match contro l’Udinese: le scelte di Fonseca

Paulo Fonseca ha, finalmente, potuto contare su tutti i giocatori rientrati dopo i rispettivi impegni con le nazionali. A correre a Milanello, oggi, c’era, infatti, anche Yunus Musah, l’ultimo a sbarcare al centro sportivo di Carnago.

L’americano si accomoderà in panchina, lasciando spazio a Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders, ma potrà subentrare a partita in corso al pari di Ruben Loftus-Cheek. Oltre ai due centrocampisti sono sicuri del posto anche Rafa Leao, Christian Pulisic e Alvaro Morata in avanti. Domani capiremo se Noah Okafor può davvero prendere il posto di Tammy Abraham o se in avanti avremo la stessa configurazione delle ultime partite.

Inevitabilmente cambierà qualcosa in difesa, dove non ci sarà Theo Hernandez. Fonseca sta pensando soprattutto a Terracciano, ma Jimenez e Bartesaghi sono in corsa per giocare sulla sinistra. A destra ci sarà, invece, ancora Emerson Royal. Al centro, Matteo Gabbia è sicuro del posto. Per l’ultima maglia al suo fianco si giocano il posto Fikayo Tomori, Pavlovic e Malick Thiaw. L’idea che sta prendendo piede è quella di affidarsi al serbo, ma il ballottaggio è ancora aperto e Fonseca lo scioglierà solo nella giornata di domani. Tra i pali chiaramente Mike Maignan, sempre più vicino al rinnovo