Pogba al Milan: “Ibrahimovic lo sa”

Paul Pogba sta per tornare, ma alla Juventus non sembra esserci spazio. Un futuro al Milan non è da escludere al 100%

Paul Pogba è pronta a rimettere piede in campo. Il centrocampo dopo la squalifica per doping è pronto a stupire tutti. Vorrebbe farlo con la maglia della Juventus, ma in casa bianconera la pensano diversamente e il francese inevitabilmente potrebbe trovarsi presto a cercare squadra.

Nelle ultime ore, il calciatore, che tornerà a disposizione a marzo, ha dichiarato apertamente di voler giocare per la Juventus, ma i bianconeri sono di parere diverso. Ma queste sono state le uniche dichiarazioni di Pogba, che non ha chiuso al 100% ad altre ipotesi e tra queste potrebbe esserci clamorosamente anche il Milan

“Il suo amico Ibrahimovic l’ha chiamata per provare a portarla al Milan? Ibra sarà sempre Ibra, una leggenda del club: con la sua esperienza può dare tanto ai rossoneri – afferma Pogba ai microfoni de La GazzettadelloSport -. Chiamarmi per portarmi al Milan? Zlatan sa che sono sotto contratto con la Juve”. Parole, come detto, che non chiudono completamente la porta al Diavolo, ma Pogba vuole convincere i bianconeri a puntare su di lui e non pensa dunque, per il momento, ad altre squadre: “Oggi è impossibile, non mi vedo con un’altra maglia. Il mio focus adesso è quello di tornare a indossare quella della Juve”. In futuro chissà.

Milan-Pogba, un colpo in più

E’ evidente che Pogba, comunque vada, una squadra competitiva dove giocare la troverà e a 31 anni non dovrà per forzare ripartire da un campionato esotico per rimettersi in gioco.

Attenzione così anche alla pista Marsiglia, da dove è ripartito, un po’ a sorpresa, Rabiot. A sponsorizzare l’OM è Evra: “Zio Pat conosce la mia situazione, ha detto così per scherzo perché è amico di Benatia e perché ha giocato al Velodrome. No, non sono stupito di vedere Rabiot al Marsiglia, ma immaginavo andasse in Inghilterra”. La testa di Pogba è dunque, al momento, solo alla Juventus, ma nel 2025 tante cose possono cambiare.

E’ vero, poi, che il Milan sta cercando un centrocampista, ma non può essere il francese il primo nome, considerando che non metterà piede in campo prima di marzo e al Diavolo un rinforzo serve subito. Pogba potrebbe dunque essere un qualcosa in più, un colpo alla Galliani, un colpo alla Ibra.