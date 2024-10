Pulisic non riesce ancora a crederci: “Non ho mai visto qualcosa del genere”

Pulisic ha parlato della sua esperienza in Italia e al Milan. C’è un aspetto che lo ha colpito più di qualsiasi altro

Il giocatore più importante del Milan in questo momento è uno e uno soltanto: Christian Pulisic. Sei gol e due assist nelle prime nove partite di inizio stagione: numeri incredibili per un elemento sempre più imprescindibile. Ancora tutti abbiamo negli occhi la sua giocata per la rete del vantaggio nel derby: un’azione da campione vero, e lui lo è sempre di più.

Pulisic è rientrato a Milanello da pochi giorni e in netto anticipo. Mauricio Pochettino, nuovo ct degli USA, dopo aver “criticato” i rossoneri per il continuo utilizzo del calciatore, ha deciso di rispedirlo a Milano prima della fine degli impegni della Nazionale. Ha giocato contro Panama, siglando anche un assist per il compagno di squadra Musah, aumentando ancor di più i suoi straordinari numeri di questo avvio. L’americano è arrivato dal Chelsea nell’estate del 2023 per una cifra intorno ai 20 milioni: un grande affare, sotto tutti i punti di vista, e oggi il suo valore è più che triplicato. Il suo obiettivo però è solo il Milan, una squadra che “mi ha cambiato la carriera“.

L’Italia, il Milan e San Siro: le bellissime parole di Pulisic

Protagonista di un’intervista al canale YouTube “Bob Does Sports”, Pulisic ha avuto modo di parlare della sua esperienza in Italia e con i rossoneri: l’ex Chelsea ha speso bellissime parole per il paese e anche per il club, che hanno avuto un grande impatto sulla sua vita e anche sulla sua carriera, come lui stesso ha confermato in questa intervista.

“L’Italia mi ha cambiato la carriera, e uguale il Milan, lo sto molto apprezzando“, ha detto Pulisic. L’aspetto che più lo ha colpito è San Siro: “Dovreste venirci… Non ho mai visto qualcosa del genere“. L’americano in carriera ha avuto l’opportunità di giocare in stadi molto importanti come, ad esempio, il Signal Iduna Park di Dortmund, dove tra l’altro è tornato con la maglia rossonera lo scorso anno per una partita del girone di Champions League. Anche Stamford Bridge ha fascino e storia, ma è evidente che nessuno dei due regge il confronto con il Giuseppe Meazza, in particolar modo quando è sold-out. E lui ormai ci sta facendo l’abitudine a sentir urlare il suo nome da tutti i presenti. “Voglio vincere talmente tanto che cerco sempre una soluzione per farlo“, ha aggiunto Christian. E possiamo dire che ce ne stiamo accorgendo anche noi.