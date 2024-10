Sciolti gli ultimi dubbi: formazione Milan, Fonseca sorprende tutti

Obiettivo battere l’Udinese e agguantare la zona Champions per il Milan di Fonseca: turnover in vista per il club.

La settimana di ritorno al campionato prosegue a grandi falcate e nel giro di poche ore sarà di nuovo il momento di calcare il manto erboso. Sabato prossimo, il 19 ottobre, sarà una giornata ricca per la Serie A che, tra le altre, vedrà scendere in campo anche il Milan. Altro appuntamento da non perdere per gli uomini di Paulo Fonseca.

L’avvio di stagione non è stato idilliaco, poi è arrivata la vittoria nel derby e le cose sono leggermente cambiate. Il ruolino di marcia del Diavolo ha però continuato ad essere altalenante e ulteriori passi falsi, soprattutto dopo la sconfitta contro la Fiorentina, potrebbero pesare come dei macigni. Per questo Fonseca sembra aver già deciso di rivoluzionare nuovamente la sua rosa.

Appuntamento per sabato prossimo con il Milan che giocherà a partire dalle 18:00 e lo farà contro l’ostico Udinese. Battere i friulani significherebbe affacciarsi in zona Champions League per il club rossonero che non potrà davvero perdere a San Siro.

Milan-Udinese, le probabili scelte di Fonseca

Scelte a sorpresa per l’allenatore dei meneghini che sa di avere davanti a sé un mese di fuoco, soprattutto perché martedì, sempre a San Siro, arriverà il Club Brugge e la sfida ai belgi dovrà combaciare con la prima vittoria in campo europeo per i rossoneri che in caso di altro k.o. potrebbero compromettere il loro cammino in Champions. Per questo contro i bianconeri ci sarà la giusta quantità di turnover, tanti cambi per il mister a partire da Theo Hernandez.

Niente sfida ai friulani per l’esterno francese che ha rimediato un’espulsione contro la Fiorentina e sarà dunque costretto a rimanere fuori dai giochi, al suo posto è già pronto che scalpita Filippo Terracciano che per l’occasione verrà dirottato a sinistra. Quello non sarà però l’unico stravolgimento nella retroguardia visto che da quel che emerge non ci sarà nemmeno Fikayo Tomori, ad oggi il preferito al centro della difesa è Strahinja Pavlovic.

Dubbi anche per quanto riguarda l’attacco, addio alle due punte in vista per il tecnico lusitano che dovrebbe concedere un turno di stop a Tammy Abraham. L’ex Roma è pronto ad accomodarsi in panchina e a lasciare così spazio al ritorno in campo di Ruben Loftus-Cheek, altro giocatore che in questa stagione deve ancora far vedere tutte le sue qualità.