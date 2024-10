Fonseca rivoluziona il Milan: Morata e Pulisic sicuri, ma cambia l’attacco

Il Milan è pronto a cambiare per la partita contro l’Udinese. Paulo Fonseca pensa a diverse sostituzioni: ecco la probabile formazione

Paulo Fonseca non ha ancora dimenticato Firenze. Il tecnico portoghese è apparso visibilmente arrabbiato in conferenza e non ha certo dimenticato i calciatori che lo hanno ‘tradito’ contro la Fiorentina.

Così domani sera a San Siro contro l’Udinese, l’ex Lille manderà in campo una formazione diversa rispetto a quella ammirata nelle ultime gare. Non ci sarà chiaramente Theo Hernandez, che verrà sostituito da Filippo Terracciano, in vantaggio su Jimenez e Bartesaghi. Ma in difesa le novità non mancano: in questi giorni si è parlato tanto dalla bocciatura di Fikayo Tomori. Bocciatura che di fatto ha trovato conferma nelle parole di Paulo Fonseca. Insieme a Matteo Gabbia, spazio dunque a Pavlovic (in vantaggio su Thiaw), con Emerson Royal sulla destra. Non cambia invece il centrocampo, dove Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana sono insostituibili. Ancora panchina quindi per Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.

Milan, Fonseca cambia l’attacco: Leao in ballottaggio

Le grandi novità ci saranno soprattutto in attacco, dove viene confermata l’esclusione di Tammy Abraham. Paulo Fonseca ha di fatto confermato l’idea di ‘punire’ l’ex Roma dopo quanto successo a Firenze.

L’atteggiamento mostrato in campo non è piaciuto per nulla al portoghese. Il calciatore ha ‘scippato’ a Pulisic il rigore che poi ha sbagliato. Abraham, inoltre, non si è mostrato per nulla preciso sotto porta per tutta la gara. Una bocciatura pesante e totale che lo porterà fuori nella sfida contro l’Udinese. Senza l’inglese, il riferimento offensivo sarà chiaramente Alvaro Morata, pronto a giocare qualche metro più avanti, rispetto alle ultime gare dove si è dovuto sacrificare più del dovuto. A completare il quadrilatero offensivo ci sarà ovviamente Christian Pulisic, altra grande certezza di questo Diavolo. Domani, però, potrebbe agire soprattutto da trequartista, lasciando spazio sulla destra a Samu Chukwueze.

La vera grande novità, però, può essere rappresentata da Rafa Leao. Il numero dieci ieri non si è allenato con il resto della squadra, contrariamente ad oggi. Da Milanello assicurano che il giocatore sarà regolarmente a disposizione, ma Paulo Fonseca sta seriamente pensando di lasciarlo in panchina, dando spazio a Noah Okafor, che senza la convocazione in Nazionale, ha potuto lavorare costantemente a Carnago. Nelle prossime ore verrà, dunque, sciolto l’ultimo dubbio di formazione. Una formazione destinata, comunque, a cambiare volto.