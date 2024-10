Fonseca svela il vero ruolo di Emerson Royal: “Ma adesso non può farlo”

Fonseca in conferenza stampa oggi ha parlato del vero ruolo di Emerson Royal, che però adesso al Milan non può fare

Emerson Royal è stato uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione del Milan. In realtà, si parla di lui da giugno, e cioè dalle prime indiscrezioni sul suo possibile arrivo. I tifosi avevano bocciato l’acquisto del brasiliano ancor prima che la trattativa si concretizzasse. Per la dirigenza rossonera però non c’erano dubbi: per la nuova fascia destra della difesa c’erano solo lui.

E alla fine Emerson Royal è arrivato. Al Tottenham 15 milioni, una cifra molto importante che per adesso il giocatore non sta giustificando. A parte il derby, dove però tutti hanno dato qualcosa in più, il brasiliano non è proprio riuscito a lasciare il segno: male in entrambe le fasi, poco lucido nelle scelte ed è parso impacciato anche con la palla fra i piedi. Tutte cose che aveva fatto vedere già con il Barcellona e con il Tottenham, cioè le sue ultime due (negative) esperienze. Nonostante questo però il Milan, nelle figure di Moncada e Furlani, hanno comunque voluto andare fino in fondo. Oggi, in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha svelato quello che per lui è il suo vero ruolo.

Emerson Royal e il suo vero ruolo: Fonseca allo scoperto

O meglio, la sua vera funzione. Perché il ruolo è quello, il terzino destro (anche se in carriera ha giocato anche da centrale e a sinistra), ma è l’interpretazione che dovrebbe essere diversa. Al momento la struttura del Milan è piuttosto chiara: davanti a lui c’è Christian Pulisic, che però non resta largo ma viene dentro al campo per completare il rombo di centrocampo.

A quel punto è necessario che Emerson Royal copra l’ampiezza a destra, ed è per questo che è “costretto” ad attaccare di più. Ma secondo Fonseca questa non è la cosa migliore per lui: “Per me il suo ruolo migliore è fare il terzino bloccato. Il problema è che finora non lo abbiamo usato così. Con Pulisic più interno, ha la responsabilità di attaccare sulla fascia. Vediamo se potrà farlo in futuro in questa struttura“. Insomma, secondo il tecnico rossonero Emerson Royal dovrebbe coprire di più la sua posizione ed evitare quindi di coprire l’ampiezza, ma in questo momento, e con questo tipo di struttura, è necessario che lo faccia, a meno che non sia un segnale di un possibile cambiamento per le prossime partite, magari già a partire da domani contro l’Udinese.