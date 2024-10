Maxi operazione con l’Empoli, il Milan piazza il doppio colpo

Il Milan potrebbe entrare in trattativa con l’Empoli. Possibile il doppio colpo dal club toscano, che sta stupendo proprio tutti

L’inizio di stagione dell’Empoli è stato certamente più che positivo. Dopo sette partite, i toscani sono a dieci punti in classifica, frutto di due vittorie e quattro pareggi. Gli azzurri in Serie A hanno così perso solamente una volta, grazie ad una delle migliori difese del campionato.

Le reti subite sono quattro e gran merito di tutto ciò è sicuramente di Devis Vásquez. Il colombiano, di Barranquilla, che lo scorso 12 maggio ha compiuto 26 anni, è certamente il miglior portiere del massimo campionato in questo inizio di stagione. L’Empoli ha davvero fatto un colpaccio nel puntare su di lui e può prelevarlo a titolo definitivo dal Milan per circa un milione di euro. Un vero affare. Tra i protagonisti dei toscani, inoltre, c’è un altro giocatore, che attualmente è di proprietà del Diavolo, quel Lorenzo Colombo, che finalmente sembra aver trovato la sua giusta dimensione. In stagione dopo nove partite, due in Coppa Italia e sette in Serie A, sono tre le reti segnate e un assist realizzato. Per lui il riscatto è fissato sui sette milioni di euro e i toscani stanno pensando seriamente di tenerselo stretto

Milan, due italiani nel mirino: piacciono Fazzini e Viti

Così Milan ed Empoli sono pronti a tornare a fare affari. Il Diavolo qualche anno fa prelevò dagli azzurri Rade Krunic e Ismael Bennacer; ora con i due prestiti, che possono diventare cessioni a titolo definitivo, possono aprirsi nuovi scenari per i rossoneri.

In casa dei toscani, d’altronde, non mancano gli elementi che possono interessare, come può essere Mattia Viti, che dopo un’esperienza non certo fortunata al Nizza è tornato ad essere quel calciatore ammirato da tutta Italia. La cura Empoli sta funzionando e a giugno può spiccare nuovamente il volo. Un altro elemento che ormai è osservato da tutti è Jacopo Fazzini. Il 21enne di Massa è l’uomo di fantasia degli azzurri: ha giocato solamente cinque partite, quattro in Serie A e una in Coppa Italia, per via di qualche problema fisico. Sono così due le reti segnate, contro il Catanzaro. Due colpi giovani e italiani per il Milan, con i quali si potrebbe allungare la rosa non andando ad intasare la liste dei giocatori stranieri. Due colpi, inoltre, che arriverebbero con lo sconto grazie a Vasquez e Colombo.