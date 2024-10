Milan, Fonseca ha scelto: la verità su Abraham

Il Milan è pronto a scendere in campo per la partita contro l’Udinese. Il match è in programma domani a San Siro alle ore 18.00

E’ ormai tutto pronto per il ritorno in campo del Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese nella giornata di ieri ha potuto finalmente lavorare con tutta la squadra, a parte i lungo degenti, come Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer.

Ma nel pomeriggio del 17 ottobre, l’ex Lille ha recuperato anche Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze, che saranno in panchina contro i bianconeri. Da valutare, invece, le condizioni di Davide Calabria che dovrebbe rientrare in Champions League. Paulo Fonseca è così riuscito ad allenare la squadra anche con i nazionali, che sono tornati a Carnago dopo gli impegni in Nations League. Non sembrano esserci particolari criticità e così i pilastri del Diavolo sono pronti a scendere in campo.

Mike Maignan, Matteo Gabbia, Tiijani Reijnders, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Christian Pulisic e Rafa Leao saranno ovviamente in campo dal primo minuto. Non ci sarà, invece, Theo Hernandez per via della squalifica rimediata a Firenze. Così Terracciano, Bartesaghi e Jimenez sono pronti a sostituirlo. Sulla destra, della difesa a quattro, Emerson Royal, al momento, non ha alternative. Restano così sostanzialmente due posti ancora da assegnare e sono quelli che fino alla partita di Firenze sono stati di Fikayo Tomori e Tammy Abraham.

Milan, in tre per una maglia: per Abraham non è ancora finita

Il fatto che entrambi si siano allenati a Milanello durante la sosta per le nazionali gioca a loro favore, ma il centrale inglese dopo gli errori contro la Fiorentina va verso un turno di riposo e sulla presenza di Pavlovic al fianco di Gabbia ci sono sempre meno dubbi.

Per quanto riguarda l’attaccante ex Roma, invece, c’è più di un’incertezza. Nonostante la partitaccia di Firenze e il gol che non arriva, Paulo Fonseca ritiene ancora che sia la scelta migliore. Un turno di riposo, però, potrebbe fargli bene. Al momento, dunque, non c’è la certezza assoluta in merito ad una sua esclusione e nemmeno per quanto riguarda il sostituto. In questi giorni, l’ex allenatore del Lille ha provato Noah Okafor come riferimento centrale, ma potrebbe essere Alvaro Morata a tornare a fare la punta con l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo e lo spostamento di Tiijani Reijnders sulla trequarti. Idee e pensieri che saranno più chiari dopo l’allenamento della vigilia in programma fra poche ore.