Milan-Udinese, novità fra i convocati: l’annuncio di Fonseca

Fonseca in conferenza stampa ha dato una notizia che riguarda i convocati per la partita di domani contro l’Udinese

Giornata di vigilia per il Milan che torna in campo domani dopo la sosta. L’avversario sarà l’Udinese, match in programma alle ore 18:00 allo stadio San Siro. I rossoneri, dopo il brutto ko contro la Fiorentina, devono portare a casa i tre punti per riuscire a restare nella scia di Inter, Juventus e soprattutto Napoli, candidata sempre più forte alla vittoria dello Scudetto per rosa, assenza di altri impegni e il fattore Conte.

Paulo Fonseca sa che domani non si può sbagliare e per questo sta facendo attente valutazioni per quel che riguarda la formazione da schierare. Non avrà a disposizione Theo Hernandez per squalifica, e si prevede una possibile esclusione anche di altri titolari. Intanto in questi giorni a Milanello ha lavorato con la prima squadra anche Mattia Liberali, protagonista della pre season ma finora mai utilizzato se non col Milan Futuro. In una squadra senza trequartisti, costretta a schierare Morata in quella posizione, lui potrebbe essere una soluzione. Fonseca ne ha parlato nella conferenza stampa di oggi e ha dato una notizia in vista di domani.

Milan-Udinese, ci sarà anche lui: Fonseca lo porta a San Siro

“Credo molto nei giovani che abbiamo, sono tutti di grande qualità“, le parole di Fonseca alla domanda sul perché Liberali, inserito anche nella top 50 de The Guardian dei migliori 2007. “Il Milan ha creato col Milan Futuro uno spazio per loro. In Italia la transizione non è semplice e loro possono crescere e migliorare in Lega Pro“, ha aggiunto. E poi è entrato nel merito della questione Liberali.

Il tecnico portoghese, che ha sempre lavorato bene coi giovani (è stato lui a far debuttare Ayyoub Bouaddi del Lille, stessa età di Liberali), conosce bene le qualità del ragazzo ma conosce anche i pericoli, soprattutto in un paese come il nostro: “Per me Liberali è un giocatore di grande futuro se continua a lavorare umilmente, può diventare un giocatore importante. Ma quando? Non lo so. So che è un ragazzo che lavora con noi come questa settimana, deve fare il suo percorso di crescita. Deve essere il momento giusto, altrimenti diventa difficile. Lui domani sarà con noi“, ha concluso Fonseca. La notizia quindi è che il ragazzo domani sarà a San Siro con la squadra e chissà se ci sarà modo e occasione per vederlo finalmente in campo. In assenza di un trequartista vero (e con l’errata valutazione tecnica su Daniel Maldini in estate), è giusto che abbia lui un’occasione.