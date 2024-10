@ML – Milan-Udinese, Fonseca in conferenza stampa: le dichiarazioni in diretta

Oggi mister Fonseca ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue parole alla vigilia di Milan-Udinese.

Terminata la pausa nazionali, la squadra rossonera si rituffa sul campionato e ha bisogno di vincere. La sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina ha fatto perdere un po’ di contatto dalla vetta della classifica, dove il Napoli è a +5. Servono i 3 punti a San Siro contro l’Udinese.

In Serie A il Milan è anche dietro alla stessa Udinese, che è 2 punti avanti. Una vittoria consentirebbe di scavalcare i friulani e di attendere con maggiore serenità le partite delle rivali. Senza dimenticare che martedì prossimo c’è il match di Champions League conto il Club Brugge e anche in quell’occasione sarà fondamentale vincere. Oggi a Milanello dalle 14:30 ha parlato Paulo Fonseca in conferenza stampa, ovviamente consapevole dell’importanza di dover fare risultati in questo periodo.

Fonseca, la conferenza stampa live

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA