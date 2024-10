Pulisic stanco, Fonseca risponde a Pochettino: “Lo ringrazio, ma…”

Fonseca ha replicato alle parole di Pochettino su Pulisic e ha fatto un ulteriore “chiarimento” sul ruolo dell’ex Chelsea.

Non ci sono dubbi sul fatto che Christian Pulisic sia uno dei migliori giocatori del Milan. Lo ha dimostrato fin dal suo arrivo nella scorsa stagione e si sta confermando anche in questa. È stato un acquisto azzeccatissimo e i margini di miglioramento non mancano.

L’ex di Borussia Dortmund e Chelsea ha messo insieme dei numeri molto interessanti in questa annata 2024/2025: 6 gol e 2 assist in 9 presenze tra Serie A e Champions League. È andato a segno anche in big match come quelli contro Liverpool e Inter, dimostrando di saper incidere anche in quel tipo di sfide. Da quattro partite di campionato consecutive va in rete, vedremo se si confermerà anche contro l’Udinese sabato a San Siro.

Pulisic, cosa ha detto Fonseca in conferenza stampa

A proposito di Milan-Udinese, non è detto che Pulisic venga schierato nuovamente come esterno destro nel 4-2-3-1. In conferenza stampa, a precisa domanda sull’eventualità di rivederlo trequartista, Paulo Fonseca ha risposto così: “È possibile. Non sta giocando largo adesso, è un trequartista e un’ala destra“.

L’ex di Borussia Dortmund e Chelsea viene molto dentro il campo, si accentra per dialogare con i compagni e provare a fare male con degli inserimenti centrali. Può anche agire a sinistra, è un vero jolly nel reparto offensivo. Fonseca se lo tiene stretto e non è un caso che non rinunci mai a lui.

A proposito del suo minutaggio, recentemente Mauricio Pochettino ha dichiarato che Pulisic si è presentato stanco in nazionale e ha sottolineato che al Milan sta giocando sempre, aggiungendo che c’è la necessità di proteggerlo affinché sia sempre in buona condizione fisica. Il commissario tecnico degli Stati Uniti lo ha anche liberato prima della partita amichevole contro il Messico, facendolo rientrare prima a Milano. Una decisione molto apprezzata dal club rossonero e anche dello stesso Fonseca.

Interpellato sulle parole di Pochettino, questa è stata la risposta dell’allenatore portoghese a Milanello: “Lo ringrazio per averlo liberato prima dell’ultima amichevole. Pochettino ha avuto sensibilità nel permettergli di riposare e mi è piaciuto quello che ha fatto. Se pensiamo che è stanco adesso dopo sette partite, cosa dobbiamo pensare tra venti? Christian è in un grande momento, forse è stato il giocatore più costante per me. Non ha senso parlare di stanchezza in questo momento della stagione“.