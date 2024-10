Vuole il Milan a tutti i costi: “Spero di averne le qualità”

Un giovane talento europeo si “candida” per un futuro trasferimento in maglia rossonera: realizzerebbe un sogno.

Manca ancora un po’ all’inizio della sessione invernale del calciomercato, ma già si parla di possibili operazione che farà il Milan. A Milanello potrebbero arrivare un terzino sinistro e un centrocampista.

L’ingaggio di un vice Theo Hernandez sembra necessario, dato che Paulo Fonseca non ha una vera alternativa al francese e finora ha adattato Filippo Terracciano a sinistra. Ci sono anche i giovani Alex Jimenez e Davide Bartesaghi del Milan Futuro come opzioni, però sono ritenuti ancora acerbi per essere lanciati titolari. Nelle prossime due partite di campionato Theo sarà assente per squalifica e probabilmente sarà Terracciano a prendere il posto.

A centrocampo il grosso problema è stato l’infortunio di Ismael Bennacer, che dovrebbe rientrare per metà gennaio 2025. In questo caso c’è chi può essere schierato al posto di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, però le caratteristiche di Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sono diverse. Entrambi sembrano più adatti a un impiego da mezzala in una mediana a tre.

Milan, un giovane figlio d’arte “chiama”

Ovviamente, il Milan ha già più nomi nella propria lista per la campagna di rafforzamento invernale. E non mancano quelli che vengono tenuti in considerazione per la prossima estate. Alcuni sono giovani profili che si vogliono ben studiare nei prossimi mesi prima di decidere se effettuare un investimento.

Tra i giocatori che potrebbero piacere alla società rossonera c’è Ruben van Bommel, esterno sinistro classe 2004 in forza all’AZ Alkmaar. Ha iniziato la stagione con 4 gol e 2 assist in 10 presenze tra Eredivisie ed Europa League. I scout del Milan e di tanti altri club sicuramente lo tengono d’occhio.

Lui è il figlio di Mark van Bommel, ex centrocampista che in passato ha vestito anche la maglia rossonera. A Ruben non dispiacerebbe affatto indossarla a sua volta e lo ha detto chiaramente in un’intervista concessa a NOS: “Ho vissuto lì un anno e mezzo da bambino e da allora sono innamorato del club. Resta da vedere se avrò le qualità, ma farò tutto il possibile“.

Van Bommel senior ha giocato a Milano tra gennaio 2011 e maggio 2012, quindi il figlio ha avuto l’occasione di conoscere un po’ la città e il mondo rossonero. Era piccolo ai tempi, però deve essergli rimasto tutto ben impresso. Vedremo se il futuro lo porterà al Milan. Zlatan Ibrahimovic è in buoni rapporti con papà Mark e forse questo aspetto potrebbe essere un fattore in una eventuale operazione.