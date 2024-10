Espulsione Reijnders in Milan-Udinese, scoppia la polemica: tifosi furiosi

L’analisi dell’episodio dell’espulsione di Tijjani Reijnders nel corso di Milan-Udinese: il rosso c’era? Ecco tutti i dettagli

Milan–Udinese è in corso e i rossoneri sono in vantaggio di un gol con Chukwueze. Purtroppo però poco dopo la mezz’ora è arrivata l’espulsione di Tijjani Reijnders per fallo da ultimo uomo su Lovric, che si era inserito alle spalle di Pavlovic. L’olandese fa di tutto per non commettere fallo ma purtroppo l’avversario cade e per l’arbitro Chiffi non c’è nessun dubbio.

Non hanno dubbi nemmeno i tifosi, che sui social si stanno scatenando con la decisione del direttore di gara (che non dirigeva una partita del Milan da oltre 500 giorni). Prima di parlare dell’errore dell’arbitro, parliamo dell’errore tecnico e tattico di Pavlovic, che spiega anche perché ha giocato così poco nelle ultime settimane. Il difensore serbo si fa attrarre inutilmente dall’attaccante e finisce per rompere la linea, a quel punto si crea un vuoto che Lovric occupa perfettamente e viene servito coi tempi giusti: Reijnders è costretto a correre all’indietro e succede poi l’episodio. Ora la domanda è: il fallo dell’olandese c’è?

Moviola Milan-Udinese, espulsione Reijnders: l’analisi dell’episodio

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e oggi opinionista, sul suo profilo X ha spiegato la dinamica dell’azione. “Per capire se è fallo bisogna prendere in considerazione chi difende: entrambi si involano verso la porta ma Reijnders fa di tutto per non commettere fallo, si sposta”, è quello che scrive sui social.

“Il contatto viene generato da Lovric, nonostante sia in anticipo“, tradotto: non è fallo. O meglio: non sembra esserci. Una cosa è certa: i piedi non si incrociano mai, c’è però da capire se c’è invece uno sfioramento di corpi che ha portato Lovric a cadere. A quel punto il fallo, e soprattutto il rosso, sono purtroppo automatici per regolamento.

#MilanUdinese | Per capire se è fallo bisogna prendere in considerazione chi difende: entrambi si involano verso la porta, ma #Reijnders fa di tutto per non commettere fallo, si sposta. Il contatto viene generato da #Lovric, nonostante sia in anticipo pic.twitter.com/BIP2k0nym2 — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) October 19, 2024

C’è da dire che in generale la gestione di Chiffi ha lasciato parecchio a desiderare: ha ammonito Bijol solo al terzo fallo su Morata e non è intervenuto in alcune situazioni. Ora il Milan è costretto a giocare tutto il secondo tempo con un uomo in meno: per adesso la soluzione è stata Pulisic in mezzo con Fofana ma è molto probabile che Fonseca cambierà qualcosa nel corso del match.