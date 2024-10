Kjaer ad un passo dal sì: ritorno in Serie A vicinissimo

Tutto pronto per il ritorno in Serie A di Simon Kjaer: il difensore può scegliere fra tre possibilità, i dettagli

Simon Kjaer è stato un giocatore molto importante per la storia recente del Milan. Il suo arrivo, insieme a quello di Ibrahimovic, ha aiutato tutto il gruppo a fare un grande salto di qualità, soprattutto dal punto di vista mentale e non solo. Fattore chiave per l’incredibile vittoria dello Scudetto nel 2022, nonostante l’assenza di Kjaer per il grave infortunio al ginocchio.

Assenza in campo ma presenza in spogliatoio sempre fondamentale. Inevitabile poi il calo negli ultimi tempi, anche a causa dei continui problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità e di incidere come lui sa fare. Al termine della scorsa stagione, quindi, la decisione di non rinnovare il contratto e di lasciare il Milan a costo zero insieme a Giroud. Un addio commovente a San Siro, con un Kjaer che è riuscito a fatica a trattenere l’emozione. Dopodiché, il difensore non è riuscito a trovare squadra: ha avuto diverse proposte, anche dall’Arabia Saudita, ma le ha rifiutate. A 35 anni, il danese vuole ancora giocare da protagonista e potrebbe farlo ancora una volta in Italia, la sua seconda casa.

Kjaer in Serie A, tre opzioni sul piatto

Kjaer ha giocato per gran parte della carriera in Serie A: Palermo, Roma e Milan. In mezzo, anche l’esperienza breve all’Atalanta. E non gli dispiacerebbe continuare a farlo anche in quest’ultima parte del suo percorso. E qualche possibilità c’è: Simon potrebbe avere a disposizione tre opzioni per continuare a giocare nel nostro campionato.

Venezia, Parma e Genoa sono tre squadre che hanno bisogno di un difensore centrale, meglio ancora se con le qualità e con l’esperienza di Kjaer. Il danese si prenderà altro tempo per decidere e valutare ogni aspetto prima di scegliere dove andare. Simon è ancora libero da vincoli contrattuali, quindi può legarsi ad un club in qualsiasi momento. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Non sono da escludere eventuali piste dall’estero: per Kjaer ci sarebbe anche la possibilità di tornare in Turchia, lì dove ha trascorso anni importanti della sua carriera con la maglia del Fenerbahce. Da escludere, invece, almeno per adesso, l’Arabia, che il difensore ha già deciso di rifiutare durante l’estate. Insomma, nessuna fretta: il danese si sta prendendo tutto il tempo possibile per decidere cosa fare per questi ultimi anni di percorso. L’Italia è una tentazione e la possibilità c’è.