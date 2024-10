Milan gelato, sorpasso Inter e rossoneri beffati

Sul più bello è arrivata la beffa per il Milan, scavalcato dall’Inter nell’affare di calciomercato del 2025.

Il primo derby della stagione è ormai finito in archivio da un po’, a fine settembre il Milan ha battuto per 2-1 i rivali dell’Inter e ha così scongiurato quella che, in caso di sconfitta, sarebbe stata una crisi senza fine. Risultato che ha in un certo senso salvato i rossoneri ma che, allo stesso tempo, ha colpito i nerazzurri che ora sono pronti a dare il via alla loro vendetta.

Per assistere al derby di ritorno ci vorrà ancora un po’ di pazienza, il 2 febbraio è sicuramente molto lontano, ma c’è un altro modo per beffare il Diavolo e il Biscione lo sa bene. Farlo sul campo è certamente un modo ma anche avere la meglio sui rivali in fase di calciomercato ha sicuramente il suo dolce sapore.

Proprio in queste settimane la dirigenza dell’Inter ha lavorato alacremente per sorpassare la concorrenza e a quanto pare oggi sarebbe davanti a tutti, Milan incluso. Nuovo obiettivo svelato per i meneghini che sperano di ufficializzare il colpo già nelle prossime settimane.

Serie A, è derby di calciomercato: Inter batte Milan

Obiettivo ringiovanire la rosa per mister Simone Inzaghi che sta individuando insieme all’area scouting del club i migliori profili su cui puntare. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Franco Mastrantuono, giovanissimo rifinitore argentino in forza al River Plate. Il classe 2007, diventerà maggiorenne la prossima estate, è uno dei talenti più stimati di tutto il Sudamerica e in Europa sono pronti a tutto pur di blindarlo.

Il suo futuro al River è fortemente in dubbio e visto che ha un contratto non troppo lontano dalla scadenza, fissata per il 2026, in estate qualcuno si muoverà senza dubbio per acquisire il suo cartellino. Il Milan sperava di poter procedere senza intoppi ma in queste ultime ore è arrivato il sorpasso da parte degli storici rivali. Merito soprattutto del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

L’ex capitano interista ha ottimi rapporti in Argentina e una sua parola potrebbe fare la differenza, Mastrantuono può arrivare in Serie A per circa 10 milioni di euro e trasformarsi nella futura rivelazione del campionato. Come giocatore è principalmente un trequartista può riesce a giocare con grande naturalezza anche come esterno destro, ruolo che gli permette di rientrare e di mettere in mostra il suo piede mancino.