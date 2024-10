Milan-Udinese in diretta, risultato in tempo reale: gol di Chukwueze!

Serie A, Milan-Udinese in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita dell’ottava giornata di campionato.

Prima della sosta nazionali la squadra di Paulo Fonseca è stata sconfitta dalla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi e oggi a San Siro cerca riscatto contro l’Udinese. Una sfida che nasconde insidie, dato che i bianconeri sono spesso avversari ostici per il Milan e sono anche davanti di 2 punti in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-UDINESE

Milan-Udinese: la cronaca della partita

20′ – Reijnders spara alto di sinistro da posizione defilata all’interno dell’area.

18′ – Cross perfetto di Okafor per Morata, il cui colpo di testa è troppo centrale: Okoye blocca. Lo spagnolo avrebbe dovuto angolare, peccato.

13′ – GOL MILAN! CHUKWUEZE! Ottima azione di Okafor, che poi serve il Pulisic, il quale invece di calciare serve l’ex Villarreal, che di sinistro dall’interno dell’area angola bene e batte il connazionale Okoye.

10′ – Ottima palla di Okafor per l’inserimento di Reijnders, chiuso in maniera decisiva da Bijol in area di rigore.

9′ – Okafor viene ben innescato da Pavlovic, salta un avversario in area e poi purtroppo calcia debolmente e centralmente: Okoye para facilmente.

6′ – Il Milan ha alzato i ritmi, comanda il gioco e si sta rendendo pericoloso nella metà campo avversaria.

1′ – Brutto errore di Chukwueze, palla regalata a Lovric, che da centrocampo ha spazio per avvicinarsi all’area e calciare di destro: pallone fuori di molto.

1′ – Partiti a san Siro!

Alle ore 18:00 l’arbitro Chiffi farà il via al match: su MilanLive faremo la cronaca scritta delle azioni più importanti.

Le formazioni di Fonseca e Runjaic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Leão, Liberali. All.: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovrić, Karlström, Zarraga, Zemura; Bravo, Lucca. A disp.: Padelli, Sava; Abankwah, Ebosse, Kamara, Giannetti, Palma; Ekkelenkamp, Payero, Rui Modesto; Brenner, Davis, Pizarro. All.: Runjaić.

Arbitro: Chiffi di Padova.