Operazione da 20 milioni, il Milan è pronto ad ufficializzare il colpo

Il club rossonero è a un passo da un accordo molto importante per il futuro: presto dovrebbero esserci le firme e l’annuncio.

Il Milan sta lavorando su più fronti, sportivi e non. Se i tifosi sperano in qualche buon colpo di mercato a gennaio, nel frattempo la società è impegnata anche nei rinnovi di contratto di alcuni giocatore.

Se per Davide Calabria (scadenza giugno 2025) non sembrano esserci particolari spiragli al momento, diverso è il discorso per quanto riguarda Matteo Gabbia e Mike Maignan. Entrambi sono in scadenza nel 2026 e sta trapelando molta fiducia sulle loro firme. Stessa scadenza anche per Theo Hernandez, che tramite il suo agente ha fatto sapere pubblicamente di voler rinnovare: in questo caso, però, i contatti non sono iniziati e la trattativa sembra un po’ più complicata.

Milan, accordo totale a un passo: le ultime news

Il giocatore che appare più vicino alla firma è Maignan. I contatti con l’entourage sono andati avanti positivamente in queste settimane e le parti hanno raggiunto una bozza di accordo. Non era una negoziazione facile, però sembra che presto si potrà celebrare il rinnovo del “matrimonio” di Mike con il Milan.

Oggi l’ex Lille percepisce uno stipendio netto annui da circa 2,8 milioni di euro e con il nuovo contratto ne andrà a prendere 5 annui. Il rinnovo dovrebbe essere di durata quadriennale, quindi un investimento da 20 milioni netti da parte del Milan: al lordo sono quasi il doppio. Questo accordo è un segnale importante da parte del club rossonero, che blinda il suo portiere titolare e allontana eventuali minacce estere.

Maignan è stato accostato ad alcune importanti società europee negli ultimi anni. Più volte si è parlato dell’interesse del Bayern Monaco, che vuole farsi trovare pronto per quando Manuel Neuer si ritirerà. Sembrava che ciò potesse avvenire già al termine della stagione 2024/2025, però l’estremo difensore tedesco valuta di andare avanti oltre. Non sono mancati rumors neppure sul Paris Saint Germain, dove Gianluigi Donnarumma non sempre convince. Per la sua grande abilità con i piedi (e non solo), Mike sarebbe certamente adatto al calcio di Luis Enrique.

Il portiere del Milan era stato accostato pure al Manchester City quando Ederson sembrava diretto verso il trasferimento in Arabia Saudita, poi non avvenuto. Normale che un profilo come il suo possa interessare alle big europee, però sembra che il suo futuro sarà ancora a Milano.