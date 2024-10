Problema muscolare, salta Milan-Udinese: Fonseca costretto a cambiare

Problema muscolare per il difensore che salta quindi Milan-Udinese: Fonseca è costretto a cambiare

Il Milan torna in campo questa sera per affrontare l’Udinese. La lunga sosta per le Nazionali è ormai archiviata ed è tempo di pensare di nuovo al campionato. La sconfitta contro la Fiorentina è stata durissima da digerire e ha scatenato varie polemiche, alle quali Paulo Fonseca ha risposto anche in maniera piuttosto dura ieri nella conferenza stampa di vigilia.

L’allenatore rossonero, come ha fatto anche altre volte nel corso di questo inizio di stagione, è pronto a prendere decisioni molto forti per quanto riguarda la formazione titolare. Theo Hernandez non ci sarà per squalifica, così come resteranno fuori anche Rafael Leao e Tammy Abraham. Per quanto riguarda il primo, non è una scelta disciplinare: il portoghese non si è mai allenato con la squadra in questi giorni e Fonseca preferisce dargli un po’ di riposo. Sul secondo, invece, una motivazione anche extra campo (dopo la questione rigoristi a Firenze), potrebbe esserci. Quindi Chukwueze e Okafor dal primo minuto, ma c’è una novità anche per quanto riguarda la difesa.

Milan-Udinese, il difensore infortunato: non giocherà

In molti si aspettavano un turno di stop anche per Tomori per la stessa motivazione di Abraham. Invece, l’inglese sarà regolarmente in campo al centro della difesa. Cambia, invece, il partner, che non sarà Matteo Gabbia. Forfait dell’ultimo minuto del difensore, che ha accusato un lieve problema muscolare.

Al suo posto niente Pavlovic, e questa è un’altra sorpresa: al posto di Gabbia, che ha lavorato in questi giorni a Coverciano con la Nazionale di Spalletti ma senza mai giocare contro Belgio e Israele, ci sarà invece Malick Thiaw. Il difensore tedesco è out per infortunio dalla prima partita di campionato; era in panchina a Firenze ed è pienamente recuperato dal suo infortunio muscolare. Oggi contro l’Udinese scenderà quindi in campo dal primo minuto al fianco di Tomori. Un’opportunità importante per dimostrare le sue qualità e rispondere anche alle tante critiche che gli sono state rivolte nel corso di queste settimane dopo la prima brutta partita contro il Torino. Thiaw è per caratteristiche più vicino al modo di difendere che chiede Fonseca ma ci sono un po’ di dubbi in merito alle sue condizioni fisiche. Non gioca da molto tempo e oggi schierarlo dal primo minuto è un piccolo rischio. A questo punto però Pavlovic rischia di diventare un caso.