Saldi in casa Milan: 20 milioni e va via, cessione a sorpresa

Il Milan potrebbe decidere di abbassare la valutazione del giocatore per venderlo la prossima estate, tutti i dettagli

Durante la scorsa estate la preoccupazione numero uno dei tifosi era solo una: la possibile cessione di un big. Il caso Tonali ha segnato profondamente l’ambiente rossonero, che è ora diventato consapevole che non esistono incedibili: la società prenderà sempre in considerazione offerte indecenti. Per fortuna, stavolta non sono arrivate.

In generale il Milan non ha fatto grosse cessioni: la più “cara” è stata Pierre Kalulu alla Juventus, costata per adesso solo tre milioni ai bianconeri per il prestito oneroso. Il riscatto è fissato a 14 milioni e, viste le prestazioni che sta offrendo finora, è molto probabile che alla fine l’acquisto definitivo ci sarà. Si era parlato a lungo anche di altre possibili cessioni, come ad esempio quella di Malick Thiaw ancora al Newcastle, che aveva mostrato un certo interesse. La valutazione del Milan per il centrale era però troppo alta per arrivare ad un accordo. Ora però la situazione può cambiare: i rossoneri potrebbero accontentarsi anche di una cifra inferiore.

Prezzo dimezzato, il Milan valuta la cessione

In estate il costo del cartellino di Thiaw era fissato a 40 milioni. Per lui però è stato un inizio di stagione difficile fra prestazioni non all’altezza (in particolare quella col Torino alla prima di campionato) e l’infortunio che l’ha tenuto fuori un mese. Adesso è tornato a disposizione ma ancora non l’abbiamo rivisto in campo. Con la crescita di Gabbia, per lui lo spazio è sempre meno.

A questo punto non è da escludere che il Milan possa riaprire i dialoghi per una sua cessione già a gennaio ma ad un prezzo più basso, forse addirittura la metà, anche se 20 milioni sono ancora troppo pochi per un difensore giovane e con il potenziale dell’ex Schalke 04. Il Newcastle potrebbe mostrare ancora interesse già nella sessione invernale di mercato ma potrebbe aggiungersi anche qualche altro club, dalla Premier League e non solo. Difficile pensare che i rossoneri possano rinunciare al giocatore già nella sessione di gennaio, considerando che attualmente in rosa ci sono solo quattro difensori centrali. Più probabile, invece, una partenza a giugno, ma questo è tutto da vedere. La stagione è ancora lunga e Thiaw ha ancora modo di convincere il Milan di essere un difensore all’altezza. Le qualità sono fuori discussione ma da lui ci si aspetta una maggior crescita che per adesso non si è ancora vista (e non solo per colpe sue).