Doppia cessione e 5 milioni in cassa: il Milan li saluta a gennaio

Sempre tempo di calciomercato in Serie A anche se la sessione di trattative invernale aprirà i battenti tra poco più di due mesi.

In casa Milan si valutano i profili di diversi calciatori e quelli che non sembrano rientrare nei piani del club saranno ceduti in vista dell’inizio del 2025.

La dirigenza del Milan sta facendo le proprie valutazioni su alcuni giocatori che finora, tra scelte tecniche ed infortuni non sono riusciti a dare il giusto contributo alla causa rossonera. La volontà del club è quella di cercare di fare cassa con i calciatori che non rientrano più nei piani della società e dell’allenatore per poi provare a reinvestire e rinforzare maggiormente la rosa. Sulla lista dei cedibili al momento ci sono due calciatori con il Milan che spera di racimolare almeno 5 milioni di euro dalle loro partenze.

Milan, scelte fatte in sede di mercato: doppia cessione in vista

Davide Calabria e Luka Jovic sembrano essere ormai sul piede di partenza. Il terzino destro italiano non ha trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno del 2025) e appare destinato a salutare durante il mercato di gennaio. Stesso discorso per il bomber serbo, pronto a fare spazio ad un nuovo attaccante all’inizio del prossimo anno.

L’ormai ex capitano del Milan non sembra rientrare nei piani della società con Paulo Fonseca che ha deciso di puntare in maniera decisa su Emerson Royal per quello che riguarda la fascia destra, pronto a valutare in quel ruolo anche Filippo Terracciano. Calabria è stato seguito in estate in particolare dal Galatasaray con il classe 1996 che non ha voluto accettare però la destinazione turca.

Sulle tracce del terzino destro ci sono diverse squadre all’estero, in particolare Spagna e Francia con Valencia, Monaco e Marsiglia che hanno bussato alla porta del Milan per avere informazioni sul suo cartellino. I rossoneri appaiono intenzionati a dare l’ok alla sua partenza per una somma che varia tra i 4 ed i 5 milioni di euro. Una valutazione bassa complice il contratto in scadenza a fine stagione.

Luka Jovic al momento rappresenta la prima alternativa a Tammy Abraham ma Fonseca sembra intenzionato a puntare su Okafor nel ruolo di centravanti pur di non dare spazio all’ex Fiorentina. L’addio dell’ex Real Madrid a gennaio appare ormai scontato con il club che è pronto a dare l’ok alla cessione anche a titolo gratuito pur di liberarsi del suo stipendio.