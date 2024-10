Doppio regalo e accuse durissime: in casa Milan è bufera

Nuove durissime accuse nei confronti del Milan: sotto attacco la dirigenza dei rossoneri, colpevole di aver regalato giocatori

Il Milan vive un periodo di crisi dopo quanto accaduto nel corso della lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. Si è parlato tanto in questi giorni delle sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, degli errori di valutazione della dirigenza e di un mercato che è stato sì positivo in entrata ma sbagliato in uscita sotto molti punti di vista.

La cessione di Kalulu alla Juventus continua a creare molte polemiche. Il difensore è passato ai bianconeri per 3 milioni di prestito più 14 milioni per il diritto di riscatto. Polemiche alimentate dalle recenti ottime prestazioni del calciatore, che ora troverà ancora più spazio dopo il grave infortunio di Bremer. Caso ancora più clamoroso è quello di Daniel Maldini, convocato anche in Nazionale per le partite contro Belgio e Israele. Il figlio di Paolo è passato al Monza a titolo gratuito e con la clausola di rivendita del 50% (come nel caso di Brescianini). Insomma, tanti temi che, a distanza di mesi, continuano a fare discutere.

Milan, dirigenza sotto attacco: “Inadeguati”

Ai casi Kalulu e Daniel Maldini se ne è aggiunto anche un altro in questo inizio di stagione. Il Milan lo ha venduto con la formula del prestito con diritto di riscatto a meno di un milione e ora è protagonista nel suo club, tanto che si parla già di un riscatto anticipato.

Si tratta di Devis Vasquez, autore di prestazioni clamorose in queste prime partite di Serie A con l’Empoli. “Uno dei migliori portieri del campionato è stato regalato all’Empoli grazie ad un riscatto di 900mila euro“, ha detto Paolo Gherarducci, membro del celebre trio Gialappa’s e grande tifoso rossonero. “Questo Milan ha una dirigenza totalmente inadeguata. Incapace di comprare i giocatori giusti e soprattutto incapace di vendere“, le sue durissime parole. Nel mirino, come detto, la cessione di Vasquez ma anche quella di Daniel Maldini, entrambe definite “Clamorose” dall’attore. Anche Gherarducci quindi si aggiunge alla lunga lista di critici nei confronti della dirigenza, che ha effettivamente fatto dei gravi errori di valutazione sul mercato in uscita, e non solo dal punto di vista economico (il Milan ha incassato pochissimo da tutte le operazioni fatte in estate) ma anche, e soprattutto, tecnico. In un Milan che fatica a trovare l’uomo chiave sulla trequarti, le qualità di Daniel Maldini potevano fare parecchio comodo.