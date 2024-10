Ha detto addio a 34 anni, tifosi distrutti in Serie A

Il giocatore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: il messaggio è arrivato sui propri canali ufficiali social. E’ finita a 34 anni

Qualche infortunio di troppo lo ha condizionato lungo tutta la sua carriera. Una carriera, che sarebbe potuta essere decisamente più ricca di trofei se avesse preso altre strade.

Ma il giocatore, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a soli 34 anni, è comunque riuscito a lasciare un ricordo indelebile tra gli appassionati di calcio italiani. Sono state, d’altronde, diverse le piazze calde in cui ha giocato, in cui ha lasciato il segno. A Roma, con la maglia giallorossa, è stato il posto dove ha sicuramente vissuto i suoi migliori anni. Ma sono in molti che lo ricorderanno con affetto: d’altronde ha fatto bene anche con il Genoa e con il Cagliari, anche se la condizione fisica non era più ottimale. Il giocatore olandese ha inoltre vestito le maglie del Rusoord, dello Sparta Rotterdam, dell’Utrecht, del Psv Eindhoven e del Marsiglia. L’ultima avventura è stata a Genova, con il Grifone. In estate, il 30 giugno, gli è scaduto il contratto e dopo qualche mese di riflessione è arrivata la decisione finale.

Kevin Strootman, il 18 ottobre, attraverso un post sui propri social ha annuncia, dunque, il ritiro dal calcio giocato. Un post davvero semplice: c’è il suo volto in primo piano, in bianconero e i loghi e delle squadre con cui ha giocato, a coprire metà faccia. In fondo la scritta “Grazie”, poi il messaggio scarno, ma allo stesso tempo, efficace e diretto: “Le carriere finiscono. Grazie calcio”.

Strootman al Milan, tanti flirt ma nulla più

Kevin Strootman al Milan è stato una possibilità in più di una circostanza. Basta scrivere su google il nome dell’olandese insieme a quello dei rossoneri per rendersi conto in quante sessioni di calciomercato, il centrocampista è stato accostato al Diavolo.

Forse una vera e propria trattativa non è mai nata, ma qualche flirt e sondaggio c’è sicuramente stato. E’ successo prima di sbarcare in Italia, ma anche durante l’ottima avventura alla Roma. Si è parlato di Strootman in rossonero pure quando giocava al Marsiglia, in questa circostanza era stato offerto al Diavolo, ma nulla di davvero.

Anche nelle settimane scorse, infine, il nome dell’olandese è stato accostato al Milan, dopo lo stop di Bennacer. Sarebbe potuta essere una possibilità, ma il Diavolo ha deciso di non intervenire sul mercato. Chissà che Strootman non stesse aspettando proprio un’occasione del genere, prima di annunciare il ritiro.