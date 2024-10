Infortunio Gabbia: il Milan fa chiarezza, ecco il problema

Arriva l’annuncio sull’infortunio di Matteo Gabbia, che è stato costretto a saltare la sfida contro tra il Milan e l’Udinese

Ci ha pensato Paulo Fonseca a fare chiarezza sulle condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore italiano è stato costretto a saltare la sfida contro l’Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A, per via di un guaio muscolare.

“Ieri ha avuto un piccolo problema al polpaccio – ha spiegato Paulo Fonseca -. Ha fatto gli esami, ma non c’è nulla. Ne abbiamo parlato insieme e si è però deciso di non rischiare”.

