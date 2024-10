Milan allibito, la reazione del club stavolta è durissima

Il Milan resta allibito in merito alle ultime dichiarazioni, la reazione del club non si è fatta attendere

Archiviata la partita di campionato contro l’Udinese, il Milan di Paulo Fonseca si concentrerà solo ed esclusivamente verso l’imminente gara di Champions League. Per la terza giornata del nuovo format il ‘Diavolo’ deve necessariamente trovare la vittoria per sperare in una qualificazione. Martedì 22 ottobre, alle ore 18:45, arriva il Bruges.

Anche se, nelle ultime ore, stanno facendo molto rumore alcune dichiarazioni rilasciate da Gabriele Gravina. L’attuale numero uno della FIGC ha voluto lanciare una vera e propria frecciatina nei confronti del club lombardo per quanto riguarda i talenti italiani che non hanno molto spazio. Con un esempio molto lampante che riguarda un giovane rossonero come Francesco Camarda.

Milan, furia per le dichiarazioni di Gravina: “Camarda talento che non gioca”

“I talenti li abbiamo, però non giocano. Tra questi mi viene Camarda“. Parole che non sono state affatto digerite dai dirigenti. Questo è quello che fa sapere il quotidiano “La Gazzetta dello Sport“. Da via Aldo Rossi, infatti, l’intero ambiente rossonero non ha per nulla reagito positivamente. Soprattutto per la nomina del 16enne che, ricordiamo, è stato il più giovane esordiente della storia nel campionato di Serie A. Un vero e proprio primato per il Milan.

Parole, quelle di Gravina, che sanno di stupore e che hanno spiazzato l’intera dirigenza. Soprattutto perché il ‘Diavolo’ è il club che fornisce maggiori calciatori alle giovanili azzurre. Inoltre non bisogna affatto dimenticare che, proprio la società, ha deciso di dare una importante opportunità ai giovani di fare esperienza nel campionato di Serie C militando nel “Milan Futuro”.

Team dove, tra l’altro, gioca proprio Francesco Camarda insieme ad altri giovani come: Kevin Zeroli, Mattia Liberali, e Filippo Torriani (che ha fatto anche il suo esordio in Champions League contro il Liverpool per via dell’infortunio di Mike Maignan) tanto per citarne qualcuno. Giovani che, comunque, si stanno dando da fare e si stanno mettendo in mostra.

Così come lo stesso Davide Bartesaghi che non è più una giovane sorpresa visto che ha fatto più di qualche apparizione in Serie A. Pronti a fare il suo stesso percorso, invece, altri suo colleghi come Christian Comotto ed Emanuele Sala. Questi ultimi in forza alla Primavera. Entrambi, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbero fare molto presto il salto in prima squadra visto che sono tenuti in seria considerazione da parte del tecnico Fonseca.