Milan Futuro, ultimo e senza idee: disastro Bonera e Liberali è sparito

Il progetto Milan Futuro non decolla. Tanti errori e un allenatore he appare inadeguato per allenare in Serie C i giovani rossoneri

Ora non ci sono più dubbi. Serve una scossa per cambiare rotta. Il progetto del Milan Futuro fatica a decollare e oggi è arrivato un ko pesante, contro il Legnago Salus, che di prima di stasera era all’ultimo posto in classifica.

La squadra era passata in vantaggio con la rete di Bartesaghi, su azione da corner, prima del disastro finale, dovuto all’espulsione di Fode Ballo-Toure, che ha portato gli ospiti a ribaltare il risultato. In pieno recupero, dopo un altro rosso, quello di Jimenez, è arrivato il 3 a 1 definitivo del Legnago.

Il Milan Futuro è così ultimo in classifica. Ma non è certo questo il problema. La vera grande preoccupazione che hanno i tifosi e che dovrebbero avere i dirigenti del Diavolo sono legati ad un progetto che fatica a decollare, per via di un allenatore, Daniele Bonera, che appare inadeguato sia per la categoria sia per valorizzare i giovani.

Scelte inspiegabili: Milan, perché?

Sono davvero tanti i punti di domanda che non trovano spiegazioni. E’ difficile ad esempio capire perché stasera abbia giocato Fode Ballo-Toure, che è apparso inadeguato anche in Serie C, ma è inspiegabile soprattutto perché il Milan ha davvero abbondanza di terzini.

E’ vero che il Diavolo era in emergenza al centro e l’impiego di Bartesaghi non da esterno poteva anche starci, ma si sarebbe potuto giocare con Magni sulla destra e Jimenez a sinistra, lasciando fuori un giocatore che non ha nulla da dare al Milan e soprattutto a quello Futuro. Altra domanda che non trova risposta è l’esclusione al termine del primo tempo di Francesco Camarda, anche perché lo spostamento al centro di Fall ha peggiorato la manovra offensiva.

Non trova alcuna spiegazione soprattutto l’esclusione di Mattia Liberali. Il talento più pure dei rossoneri, colui che ha dimostrato in estate di poter giocare con i grandi, colui che ieri è stato convocato in prima squadra da Paulo Fonseca, non può rimanere fuori per tutta la partita. Era già difficile da digerire una sua panchina iniziale, ma vederlo fuori per l’intero match è incomprensibile. Queste sono solo alcune domande che in tanti ci stiamo ponendo.

Bonera in conferenza ha spiegato così il cambio di Camarda, preservato in vista della Champions League: “C’è stata una richiesta del Club e ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono le esigenze della Prima Squadra”. Una risposta che spiega solo in parte quanto successo, anche perché difficilmente il classe 2008 martedì troverà spazio…