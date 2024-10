Ritorna al Milan, è tutto fatto: operazione a sorpresa

Improvviso ritorno al Milan. L’annuncio è arrivato a sorpresa proprio a ridosso dell’ultimo match dei rossoneri

Una vittoria sofferta per il Milan al termine di una partita giocata per un’ora in inferiorità numerica contro l’Udinese. In una serata cominciata al meglio con il gol dell’immediato vantaggio segnato da Chukwueze e un dominio totale sul campo, l’espulsione di Reijnders ha stravolto le dinamiche di un match in cui i rossoneri hanno sofferto davvero solo nel finale con il gol annullato a Kabasele per fuorigioco.

L’eventuale pareggio dell’Udinese sarebbe stata una mazzata devastante per Fonseca che aveva schierato una formazione titolare priva di Leao e di Tomori e Abraham, quest’ultimi puniti per l’episodio del rigore “scippato” a Pulisic contro la Fiorentina. Scampato il pericolo, ora il Milan si appresta ad affrontare con rinnovata fiducia l’imminente sfida con il Bruges in Champions League, altra partita da vincere assolutamente per togliere lo 0 dalla casella dei punti conquistati finora nel girone.

Milan che prima della partita con l’Udinese ha annunciato il ritorno in rossonero di un calciatore di cui si erano perse le tracce da inizio stagione. Ora finalmente è tornato in campo anche se il nuovo debutto non è stato affatto soddisfacente.

E’ tornato al Milan, debutto da dimenticare

Il Milan ha reintegrato Fodé Ballo Toure. Rientrato dal prestito dal Fulham, il terzino senegalese, fuori dai piani di Fonseca, era stato di fatto messo fuori rosa prima del raduno estivo insieme a Divock Origi. Ad entrambi, Ibrahimovic aveva prospettato un inserimento che poi non si è concretizzato nel Milan Futuro, la squadra allenata da Daniele Bonera che disputa il campionato di Serie C.

Sia Toure che Origi hanno sfiorato un nuovo addio al Milan in estate. In particolare, l’esterno è stato vicino al St.Etienne neopromosso in Ligue 1 in una trattativa saltata per il mancato accordo sull’ingaggio.

Entrambi gli esuberi rossoneri hanno continuato ad allenarsi lontano da Milanello. Ora però per Ballo Touré l’esilio è finito. Giovedì scorso, il senegalese si è aggregato al Milan Futuro. Gli sono bastati pochi allenamenti per essere subito schierato titolare da Bonera nel match contro il Legnago Salus. Un debutto che si è rivelato disastro per Toure, espulso per doppia ammonizione con i compagni sconfitti 1-3 in casa.

Un inizio di stagione davvero ben al di sotto delle aspettative per la seconda squadra del Milan, ora mestamente ultima nel girone B di Serie C con appena sei punti, frutto di una vittoria (con la Spal) e tre pareggi. Cinque le sconfitte totalizzate finora con una partita da recuperare, quella contro il Pescara capolista.

Per Touré si prospetta una cessione a gennaio. Il suo contratto scadrà a fine stagione e le possibilità di rinnovo sono nulle.